Las mismas prácticas

El 20 de febrero un colectivo de mujeres integrado por académicas, funcionarias públicas, militantes de partidos políticos, empresarias y de organizaciones de la sociedad civil, publicó un desplegado en el que reprochó que los dirigentes de los partidos políticos en Jalisco (todos hombres, por cierto), faltaron a un conversatorio al que fueron convocados.

En la cita que ya habían confirmado, se abordarían los siguientes temas: “los procesos internos que llevaron a cabo para la designación y/o elección de las mujeres candidatas para el proceso electoral 2018; estrategias y/o acciones para evitar, prevenir y sancionar la violencia política por razones de género, así como el destino de los recursos que la autoridad electoral otorga para el empoderamiento de las mujeres en cada uno de sus partidos”.

Esta indiferencia a tratar públicamente asuntos que nos permiten saber dónde estamos paradas y cuáles partidos sí garantizan la igualdad sustantiva en sus procesos, para mí no es otra cosa que miedo a que nos demos cuenta que en realidad, no son congruentes con ese compromiso que dicen tener con la democracia y la paridad. La falta de claridad sobre los mecanismos en general, de cada partido es latente.

También la semana pasada, mediante un comunicado, el partido Movimiento Ciudadano informaba que la Asamblea Electoral había elegido a sus candidatas y candidatos a la gubernatura, presidencias municipales y diputaciones por mayoría relativa y representación proporcional.

Aunque el boletín consignaba que se lograron acuerdos, que establecieron puentes de comunicación y de entendimiento, horas después me enteré de una serie de inconformidades por parte de otros precandidatos, militantes y simpatizantes que no están de acuerdo con dicha elección y con la forma en que se ha conducido el coordinador estatal de MC, Guillermo Medrano Barba (bonita coincidencia de apellidos con el candidato a la presidencia municipal de Ahualulco, pero mal pensada yo, porque en el movimiento naranja no le darían la candidatura al hermano del líder estatal, ¿verdad?).

Una de las críticas fue externada por Lourdes Martínez Pizano, precandidata a la alcaldía de Tlaquepaque y quien redactó una carta contundente a Medrano para expresar, entre otros asuntos, que en los procesos internos se privilegien intereses ajenos al bienestar de la ciudadanía. En pocas palabras, calificó como una simulación la contienda interna en ese municipio, ya que todo estaba planeado para que María Elena Limón fuera la elegida.

Quejas sobre lo injusto y tendencioso que es el apoyo hacia algunas y algunos candidatos y también sobre las diferencias entre grupos internos que se profundizan con la designación de candidaturas, que favorecen a determinados grupos, como el afín al propio Guillermo Medrano.

Del PRI estamos acostumbrados a hablar de procesos internos antidemocráticos, del PAN ya se ha dicho mucho de sus cerradísimos métodos de elección y que hoy cambiaron por la designación directa, pero ahora son los naranjas quienes nos demuestran que ellos —aunque digan lo contrario— tienen las mismas prácticas.