Las mentiras sobre consumo y seguridad

Nadie vende pan frío. El dicho es tan viejo que me sigue sorprendiendo que existan tantos consumidores que aún creen en lo que dice la publicidad y/o los vendedores para conseguir su objetivo de venderles un vehículo. Como no hay realmente una legislación que defienda de manera efectiva al cliente, todos abusan de mentiras, cuentos, rumores y medias verdades para salirse con la suya.

Una de las más comunes es el consumo. Con la gasolina costando alrededor de 20 pesos por litro, es natural que se busquen autos que gasten la menor cantidad de combustible posible. Abusando de esto, muchas marcas anuncian consumos de 27 o más kilómetros por litro, algo que es absolutamente irreal. Esos números son posibles de lograrse, pero en circunstancias muy complicadas de repetirse. Es necesario estar a nivel del mar, con el chofer solo a bordo, manejando sin aire acondicionado y a velocidades constantes. En la vida real, con topes, baches, semáforos y otros coches, más en México con la altitud de ciudades como la capital, Toluca o Guanajuato, es simplemente imposible llegar a esos números. Aún así hay gente que al llegar a una agencia les cree a los vendedores que le dicen algo así como “Bueno, no da 27 pero sí 22” cuando la realidad es que difícilmente su consumo sea superior a 13 km/litro. Un consumo urbano de 18 km/litro es relativamente normal para un auto compacto con motor diesel o un híbrido, pero no para uno con motor exclusivamente de gasolina.

Otras mentiras que usan con frecuencia los vendedores es sobre productos y marcas rivales, diciendo que ese modelo que el cliente está considerando de otra marca va a cambiar pronto o escondiendo un cambio próximo de su propio modelo. Llegan a nivel de decir que una determinada marca “ya se va de México” y otros absurdos por el estilo.





Seguridad falsa

La cada vez mayor preocupación por la seguridad hace que marcas y sus agentes de ventas caigan en la tentación de decir verdades a medias o de plano mentiras completas.

Una de esas verdades a medias se usa para justificar la menor cantidad de equipo de seguridad en un determinado modelo con frases como: “Los frenos de tambor traseros son suficientes”, algo que es cierto en algunos casos pero que nunca quiere decir que sea equivalentes a los mucho más efectivos frenos de disco.

Otra media verdad constante se usa para afirmar que la estructura de un determinado modelo es tan buena, que no es necesario ponerle más bolsas de aire que las dos frontales. Vaya, por mejor que sea la estructura de un vehículo, un choque puede hacer que la cabeza de algún ocupante golpee o sea golpeada por alguna parte dura del interior del auto, produciendo daños severos y hasta la muerte. Sí, la estructura es muy importante, pero no sustituye las bolsas de aire. También hay que decir que un auto con una mala estructura y seis bolsas de aire, tampoco ofrece la seguridad adecuada.

La conclusión es que como consumidores no podemos relajarnos. Las marcas no son hermanas de la caridad y harán lo que puedan para ganar la mayor cantidad de dinero posible. Mientras la ley les permita, seguirán haciendo autos lo más baratos posible. El mismo coche producido para un mercado como el estadounidense puede tener una estructura más fuerte que el construido para venderse en México o exportarse a América Latina, por lo que no depende de la planta ni del país donde está hecho, sino de las leyes del país donde será vendido.

Como ya he dicho antes en este espacio, mientras no tengamos leyes que nos protejan debidamente, necesitamos educarnos por nuestra cuenta, comprar de manera inteligente, preferir ABS, la mayor cantidad posible de bolsas de aire y sistemas de control de estabilidad y tracción en lugar de pantallas, grandes rines y quemacocos. La diferencia puede ser tu vida y la de tu familia. Tan simple y duro como esto.