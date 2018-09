Las emociones finales en la Gran Carpa y el inicio de la campaña 2018 en la Liga del Pacífico

En tanto al terminar este agónico mes de septiembre culminará el calendario ordinario de la Liga Nacional y la Liga Americana, las famosas Grandes Ligas, también conocidas en el argot beisbolero como la Gran Carpa, a fin que a partir de los primeros días de octubre inicien los juegos correspondientes a la Postemporada o Playoffs que desembocarán en las series de campeonato de cada una de las dos Ligas Mayores y en la contienda que esos monarcas de ambos circuitos sostendrán en la tradicional Serie Mundial o Clásico de Otoño, que es el máximo festín mundial por equipos de peloteros multinacionales del Rey de los Deportes a celebrarse los últimos días de octubre, el día 12 de ese mismo mes en nuestro país estará iniciando la temporada 2018-2019 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), que es el más importante circuito beisbolero profesional por equipos jugándose en época invernal, en donde militan los Charros de Jalisco, que como sabemos juegan en el parque de pelota ubicado en la Colonia Tepeyac, muy cerca del corazón de la Ciudad de Zapopan.

En esta parte final de la agenda regular de esta actual campaña 2018 de las Ligas Mayores, que se distingue por estar aún sin definir totalmente el elenco que habrá de estar disputando todos los escenarios de lo que será la primera etapa de la fiesta de Postemporada, con la emotividad y ansiedad deportiva que eso conlleva, la mira óptica de una gran cantidad de aficionados mexicanos al Rey de los Deportes está puesta en tratar de advertir anticipadamente cuál podría ser el posible desenlace final de la temporada 2018 en cuanto a su agenda ordinaria y el acomodo de los cotejos a efectuarse en cada Liga para resolver cuáles serán los escuadrones que lograrán quedarse con el derecho a participar en las llamadas series divisionales como ocupantes del espacio número cuatro (el llamado comodín o “wild card”), emocionándose porque quizá sus equipos favoritos de entre los que participan en la Major League Beisbol (MLB) podrían estar en la llamada fiesta grande e incluso por el hecho que quizá podrían llegar a ser hasta 10 los peloteros mexicanos participantes en los diversos escuadrones que serán actores en los Playoffs, pero no por ello deja de haber ya un interés importante por cómo se están terminando de armar los ocho equipos que conforman la LMP, que están ya inmersos en su pretemporada y con ello en la recta final de la labor de afinamiento de los rosters de cada uno de los conjuntos.

En la Liga Americana ya están definidos como participantes en las series divisionales, como número uno el campeón de la División Este, Medias Rojas de Boston -participando con ellos el lanzador mexicano Héctor Velázquez Aguilar-, como número dos el jerarca en la División Oeste, Astros de Houston -que tiene entre sus filas al mejor pelotero mexicano actualmente en Grandes Ligas el serpentinero cerrador sinaloense José Francisco Osuna Quintero-, y como número tres Indios de Cleveland -con los que participa el experimentado pitcher relevista zurdo de Culiacán Óliver Pérez Martínez-, estando seguros en la lucha por el lugar comodín o cuarta plaza los Yankees de Nueva York --equipo que tiene en su roster al joven serpentinero veracruzano Luis Enrique Cessa Gasperín- y los Atléticos de Oakland -escuadra en la que descolla el poderoso toletero Khris Adrian Davis Alarcón, que es el líder de bambinazos de ambas Grandes Ligas-, sólo estando pendiente definir dónde será el cotejo por la “wild card”, aunque las señales más claras indican sería en Nueva York. Así pues, es importante destacar que en los cinco equipos que de la Liga Americana estarán en Postemporada hay peloteros mexicanos.

En la Liga Nacional está definido que estarán en la primera parte de la Postemporada ya cuatro de los cinco equipos, sólo uno de ellos, los Bravos de Atlanta, como campeones de la División Este del Viejo Circuito, pero también ya con lugar asegurado para la lucha por el comodín o quizá por alcanzar la máxima jerarquía de la División Central, los Cachorros de Chicago, que están por lograr ese lugar de privilegio en su zona esperando culminar la agenda ordinaria arriba de los Cerveceros de Milwaukee, quienes ya están amarrados para estar como primer contendiente por el lugar comodín aún si no logran la máxima posición divisional superando a Cachorros; siendo aún una incógnita qué equipo llegará al final del calendario regular del actual torneo como jefe de la División Oeste, ya que esa zona la encabezaba hasta ayer el equipo

Rockies de Colorado situado con mínima ventaja sobre los Dodgers de Los Ángeles, siendo el caso que ninguno de esos clubes tiene seguro estar en la lucha por el comodín de no ganar la contienda divisional, ya que aún está en la pelea aunque con pocas posibilidades ya la escuadra de los Cardenales de San Luis. A diferencia de lo que ocurre en la Americana, que los cinco conjuntos que estarán en Playoffs tienen peloteros mexicanos entre sus filas, en este antiguo circuito de entre los equipos que pidieran trascender a Postemporada no hay beisbolistas mexicanos en Bravos de Atlanta, ni en Rockies de Colorado, siendo que con los Cerveceros de Milwaukee está jugando y muy bien el señero relevista corto coahuilense Joakim Agustín Soria, en Cardenales de San Luis milita el joven lanzador relevista intermedio Giovanni Gallegos y con los Dodgers de Los Ángeles están el joven pitcher sonorense Julio César Urías Acosta y el aún novel jardinero Alexander Brady Verdugo.

Al tiempo que observamos las postrimerías de la temporada regular de la Gran Carpa y empezamos a saborear anticipadamente lo que será el festín de Postemporada, ya iniciamos a advertir los primeros juegos de Charros en su pretemporada que inició el pasado día 27 de septiembre en tierras zacatecanas, seguirá después por la costa vallartense y Colima, esperando logren su mayor empaque días antes de su primer encuentro oficial de esta ya inminente campaña 2018-2019 que será el 13 de octubre recibiendo a Venados de Mazatlán. Tras los cotejos que desahoguen los próximos días habrá posibilidad de atisbar cómo se prevé el buen comienzo de la campaña para los campiranos albiazules de Jalisco.

@salvadorcosio1

bambinazos61@gmail.com