Las desapariciones y la crisis de las crisis

Si bien la crisis de desapariciones era ya un grave problema para Jalisco, los hechos recientes han comenzado a unir y exponer el resto de problemáticas de las cuales Jalisco no tiene control.

Una es la libre operación del crimen organizado en nuestra Entidad. El departamento del Tesoro de Estados Unidos reveló que de las 19 empresas señaladas por defraudar extranjeros con tiempos compartidos por casi 40 millones de dólares en 2022, doce se encuentran en Jalisco, principalmente en Guadalajara y Puerto Vallarta.

Pero del total de las empresas fichadas por el Departamento del Tesoro por presuntas operaciones del narco, el 80% también están en Jalisco.

Esto se relaciona con la desaparición de al menos siete jóvenes trabajadores de un callcenter con por lo menos dos oficinas en Zapopan que operaban en la ilegalidad (en Jardines Universidad y La Estancia, al parecer precisamente con cobros de cuentas y tiempos compartidos).

Jóvenes cuyo propósito era simplemente tener buenas condiciones de trabajo para salir adelante. La mayoría no tenía ni tres meses trabajando ahí, según confirmó la Fiscalía Estatal.

¿Cuántos negocios más del tipo operan sin registro de nada, cómo puede la autoridad darse cuenta de ello y supervisarlos antes de que ocurran este tipo de cosas? La pregunta además considerando que, por ejemplo en el caso de La Estancia, ya se había denunciado a la comisaría de Zapopan que en ese lugar ocurrían cosas extrañas, pero nada pasó hasta que la desgracia tuvo lugar.

Ayer se llevó a cabo una nueva manifestación por la desaparición de Sandra Analí Ramírez Hernández, una joven quien trabajaba también en la zona de La Estancia y a quien se le vio por última vez el pasado lunes cuando iba rumbo a su trabajo.



Como si se tratara de una protesta violenta al punto llegó una decena de policías estatales y antimotines, comenzando entonces una revuelta de gritos y empujones que terminó por dispersar la protesta. Una vez más la represión e intimidación policial para dispersar el derecho de las personas a manifestarse.

Y por supuesto no puede faltar la indiferencia del gobernador del Estado quien no salió a dar la cara a las familias quienes se manifestaron pernoctando afuera de Casa Jalisco del viernes y hasta la noche del domingo para exigir respuestas y la localización de sus hijos, pero el lunes muy temprano publicó un tuit para decir que el lugar donde trabajaban los jóvenes "era de otra naturaleza".

Había estado muy ocupado en temas de fútbol seguramente, o quizá era algo muy grave, pues nuevamente volvió a ausentarse hasta este miércoles.

No habría sido más viable que en su momento se aceptara el problema de las desapariciones creando una estrategia de la mano de las familias para dar con las redes criminales que desaparecen a las personas, dado que en la mayoría de los casos las familias tienen identificadas a las personas que desaparecieron a sus seres queridos, pero nadie hace nada por detenerles.

No habría sido más viable gastar en más personal que busque, que en agencias de comunicación que graban cada uno de los videos utilizados para decir que sí se está trabajando en materia de desaparición, de verdad, aunque usted no lo crea… porque recordemos que no son solo siete jóvenes y Analí quienes están desaparecidos, son 14 mil 980 personas de quienes al día de hoy se desconoce su paradero según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas. ¿A ellas quién les busca? ¿Qué operativos se montan para encontrarles cuando es sabido que no existen 14 mil 980 agentes de investigación disponibles para buscar?

Y a todo ello se suma además la localización, en menos de una semana, de tres fosas clandestinas halladas en Tlajomulco y Puerto Vallarta de las cuales la Fiscalía ha decidido, de forma deliberada, ocultar la información de los avances, según, hasta que se terminen de procesar los puntos, pese a que no existe sustento jurídico que lo avale y pese a que, por lo menos en años anteriores, se habían dado a conocer si no diariamente, de manera constante, los hallazgos en los puntos de inhumación clandestina.

Las desapariciones de Itzel Abigail, Carlos David, Jesús Alfredo, Carlos Benjamín, Arturo, Mayra Karina, Jorge Miguel y hoy Sandra Analí solo han expuesto y recordado lo peor que tenemos en Jalisco y contra lo cual poco o nada se ha hecho, la otra cara de la moneda del Jalisco líder en agroindustrias, en tecnología, en generación de empleos, el hub tecnológico, la cuna de la mexicaneidad.