Las Agujas, ya otra megafosa histórica

La primera megafosa que horrorizó al país desde Jalisco fue la que se encontró en diciembre de 2013 en el municipio de La Barca, Jalisco, en la zona limítrofe con el ya entonces conflictivo vecino Estado de Michoacán.

La entonces Procuraduría General de la República (PGR) tomó el control de un predio ubicado en las orillas de ese municipio, donde encontraron 25 fosas clandestinas de las que exhumaron 70 cuerpos. Desde aquellas semanas se le conoció a aquel terreno como “el rincón de la muerte”.

La cifra pudo ser mayor, pero algunas versiones no oficiales de forenses que participaron en las diligencias hablan de que hubo presiones para que no se siguiera buscando, que no sabían a ciencia cierta si provenían de sus superiores o de los grupos del crimen organizado que ya dominaban esa región del País.

La crisis humanitaria de las desapariciones que sufrimos en Jalisco, y que se empezó a visibilizar en toda su dimensión a partir de 2018, provocó que a partir de esa fecha se hablara de fosas clandestinas un día sí y otro también. Pero a principios de 2023 apareció la segunda fosa más grande encontrada en Jalisco, en el municipio de Tlajomulco. En un predio ubicado en las periferias, en una brecha que conectaba con el camino a San Isidro Mazatepec, se encontraron cuatro excavaciones de las que emanaban olores a muerte. De ahí, en la primera jornada de búsqueda se encontraron 41 bolsas con restos humanos; en la segunda, 15; al día siguiente, 20. Se llegó así a 76 bolsas de cuerpos mutilados en ese panteón criminal.

En el predio conocido como el de Las Agujas se detectaron bolsas con restos humanos y cadáveres en fosas clandestinas que el constructor de un fraccionamiento les reportó desde febrero pasado a la Fiscalía estatal. Hasta ayer, dentro y fuera del perímetro bardeado, se han encontrado ya 206 bolsas de víctimas. De éstas, 169 fueron encontradas por la Fiscalía estatal, cuyos equipos trabajaron durante cuatro meses, sin notificar a ninguno de los colectivos de madres buscadoras.

A finales de junio, cuando Noticias N+ Guadalajara reveló la existencia de este cementerio clandestino en Zapopan, en el subsuelo de lo que será un nuevo fraccionamiento entre las comunidades de La Venta del Astillero y Nextipac, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco acudió al lugar, y aunque enfrentaron resistencias de la Fiscalía estatal para entrar, finalmente se los permitieron, sin que se hubiera dado algún nuevo hallazgo.

Sin embargo, bastó que empezaran a escarbar en el exterior de las bardas perimetrales del fraccionamiento para empezar a encontrar restos de más víctimas. Tras una semana de trabajo, acumularon hasta ayer 37 bolsas enterradas.

La primera estimación de las autoridades es que, tan solo a partir de lo encontrado por ellos en el terreno bardeado, podría tratarse de 37 víctimas. Sólo una familia tiene ya los restos de su ser querido encontrado ahí.

Versiones policiales calculan que Las Agujas fue utilizado como cementerio clandestino desde el año 2022. Desde entonces, ninguna autoridad —ni municipal, ni estatal, ni federal— impidió que ese predio metropolitano se convirtiera en una megafosa histórica más en Jalisco.

