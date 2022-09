Lagos de Moreno, pueblo trágico

Soy policía en Lagos de Moreno, Jalisco. Gano 9 mil 187 pesos al mes, abajito de los 10 mil 460 pesos, el salario promedio de un policía en Jalisco. Desde 2010 somos un Pueblo Mágico. La tradición de la charrería, la parroquia de la Asunción y el mirador de Santa Cruz al atardecer son espectáculos que hay que ver. No es por presumir, pero el teatro José Rosas Moreno no le pide nada al Degollado.

A 40 minutos de aquí está Encarnación de Díaz. Nosotros lo conocemos como “La Chona”. De allí es el video viral en donde le prenden fuego a una licorería y se llevan al dueño y al empleado. No hemos sabido nada más de ellos.

Nos dividen por municipios, pero la geografía criminal no distingue fronteras, somos autopista y zona de trasiego de droga, campo de fosas clandestinas, desapariciones y territorio usurpado por el crimen.

El lunes, varios de mis compañeros protestaron frente a la presidencia municipal para exigir la renuncia de Moisés Torres, nuestro comisario. Se quejaron de lo que todos sabemos: sólo hay tres patrullas para todo el municipio, no tenemos armamento suficiente ni equipo, ni uniformes. Pero faltan, sobre todo, policías. El plan municipal dice que tenemos menos de un policía por cada mil habitantes cuando el estándar nacional es de 1.8, menos de los necesarios para una ciudad media. Somos, más bien, una ciudad a medias: policías a medias, capacitados a medias y seguridad a medias.

Estos días han sido interminables. Hace una semana, Felipe Reyes, nuestro subdirector, fue atacado en Las Capuchinas junto con dos de sus escoltas. Lo último que supimos es que nuestro 02 estaba grave y nuestros dos compañeros se reportaron como regulares.

Tres días después, el 15 de septiembre, dos colegas se enfrentaron a tiros con un grupo armado. El saldo: dos policías lesionados y una detenida.

Por si fuera poco, el lunes, en otro tiroteo, tres compañeros más resultaron heridos después de que los interceptaron en la carretera a Unión de San Antonio.

Hagan cuentas: ocho policías baleados en una semana. Ahora, si nos vamos más atrás, las emboscadas, los asesinatos de policías y los enfrentamientos se acumulan de manera ininterrumpida. Dicen que más que Pueblo Mágico, somos un pueblo trágico.

Sé que el estado y la federación también lidian con sus problemas en Guadalajara. Supe que el lunes en la noche asesinaron a una compañera, una policía investigadora de la Fiscalía adscrita al Centro de Justicia para la Mujer. Como ven, el crimen nos respira en la nuca. Para donde voltees.

Mientras todo esto ocurre, nuestros senadores debaten si amplían hasta 2028 la presencia de los militares en las calles. Sólo este año he contado seis anuncios de despliegue de soldados para “reforzar” la seguridad en Jalisco. Ya deben sumar más de cuatro mil 400 efectivos en todo el territorio.

Me pregunto, ¿cuándo se darán cuenta que más militares no significa más seguridad? Al contrario, con la fuerza letal del Ejército aumentan los riesgos para la población y para nosotros pues hay más enfrentamientos.

De hecho, aquí se inauguró uno de los primeros cuarteles de la Guardia Nacional. En esa ocasión, Alfonso Durazo, que ahora anda de gobernador, dijo que el despliegue y logro de la Guardia Nacional era toda una hazaña administrativa y operativa. Desde entonces dicen que trabajan para asegurar la seguridad y la paz… pero nosotros seguimos recibiendo las balas.

*El personaje de este texto es ficticio. No así los datos y hechos que refiere. Me tomé la licencia, pues no encontré una mejor forma de transmitir lo que ocurre en Lagos de Moreno.