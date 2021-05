La visita de Kamala Harris 

Un enorme avión gris militar está aparcado en el hangar de la Guardia Nacional en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Es un C17 Globalmaster una aeronave desarrollada por Boeing para transportar personal y equipo militar sofisticado. En ese marco llegaron, primero David S. Cohen, el sub director de la Agencia Central de Inteligencia del gobierno de Estados Unidos, y luego su director William J. Burns, un experimentado diplomático y experto en seguridad encargado ahora de la Institución de inteligencia internacional más importante para la administración Biden.

La explicación formal es que ambos funcionarios están aquí para preparar la visita de la Vicepresidenta Kamala Harris programada para el 8 de junio próximo. Su sola presencia ratifica la importancia que tiene la situación de México como un asunto prioritario para la seguridad de los Estados Unidos, y es precisamente la CIA la encargada de poner sobre la mesa de Joe Biden los documentos que explican los temas amenazantes en el exterior. La naturaleza de la agencia es esencialmente informativa para la toma de decisiones hacia la presidencia de su país. Así que es muy probable que un documento hubiese sido elaborado para el marco de la vista de la Vicepresidenta en relación con la situación de México. En él, probablemente se consignó que la violencia criminal se incrementa cada día. Que sus víctimas son en su mayor parte jóvenes que son sometidos, privados de la libertad, esclavizados y asesinados en muchas regiones del país ante la debilidad crónica de las instituciones públicas. Que las organizaciones criminales han establecido no solamente los territorios que dominan sino decidido las reglas bajo las cuales se desempeñan sus acciones. Influyen en las autoridades policiales y en la administración de justicia a donde han extendido su poder para proteger a unos y atacar a otros. Y que los grupos no parecen en primera instancia pretender suplantar a las autoridades sino maniatarlas; pareciera que no hay intención de levantar una insurrección sino de mantener abiertos los canales de la impunidad. Las disputas por el control de la venta de drogas se han extendido a otras mercancías legales que implica también el control de los órganos de autoridad encargados de supervisarlas. Espectáculos nocturnos, bares, discotecas, contrabando de combustibles y de refacciones automotrices son ejemplos de actividades en las que se han expandido. El fortalecimiento de estos grupos ha sido un proceso de décadas; se les ha combatido desde la guerra abierta hasta el trabajo de inteligencia sofisticado. Los resultados han sido infructuosos. México vive un conflicto armado entre grupos criminales y las autoridades que intentan someterles a niveles de control policial.

Con un diagnóstico así se enmarca la visita de la vicepresidenta, precedida por la de los directivos de la CIA, con tensiones por la actuación de las agencias estadounidenses aquí que han desgastado la relación bilateral. La vista de los funcionarios coincide también con una filtración de que Ken Salazar, el ex secretario del interior de la administración Obama, muy activo en temas de energía, sería el nuevo embajador en México.

Estos hechos indican que en el contexto de la visita de la mujer con más poder potencial en el mundo se revisarán aspectos de la relación bilateral, más allá de los anunciados enfocados a los temas migratorios y de seguridad en la frontera. Pero quizá lo importante para nuestro futuro sean las conversaciones para reducir los niveles de violencia criminal en México, que tiene una estructura internacional y que pasa por el manejo de recursos, armas y personas en ambas naciones. La presencia del C17 en el hangar de la Guardia Nacional es simbólica.

Más allá de los temas de la coyuntura política que supone que la vista se desarrollará al día siguiente de la elección interna, la visita de Kamala Harris es una oportunidad para relanzar mecanismos de colaboración como alinear visiones de futuro en cuestiones industriales, energéticas y militares.