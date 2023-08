La violencia es “propaganda”, ¡…qué desvergüenza!

El lunes en la mañanera, López Obrador hacía referencia a los actos de violencia que se registraron el pasado fin de semana en Buenavista, Apatzingán y Uruapan, en el estado de Michoacán, donde hubo bloqueos carreteros, quema de negocios y vehículos incendiados. El inquilino de Palacio minimizó los hechos y simplemente dijo: “Lo de Michoacán ya se está atendiendo. Fue un acto más que nada PUBLICITARIO, PROPAGANDÍSTICO. Tomas, quemas de vehículos, dos incendios en Oxxos y ya básicamente” (!). Eso fue todo, ¡nada grave!.

Y al finalizar el mismo día, lunes 28 de agosto de 2023, los números fríos de las estadísticas del mismo secretariado de seguridad indicaron que en el país hubo 100 muertes violentas -17 en Chihuahua, 12 en Baja California Norte, 10 en Guanajuato, etc. etc. etc.-, para convertirlo en el quinto más violento de lo que va del año y uno de los 60 más sangrientos en lo que va del sexenio. Ya son 20,097 en el 2023 -promedio de 2,500 por mes-, con un promedio de 85 por día, y ya totalizan -hasta el lunes- 164,545 desde el primero de diciembre de 2018, cuando AMLO tomó el poder.

Ante ese cúmulo de violencia y clima de inseguridad, para nuestro ‘mandatario’ todo es cuestión de actos publicitarios y propagandísticos. ¡Qué desvergüenza!

Y no solamente los números de la violencia y la inseguridad llegan a cifras récord al interior de nuestro país y nos exhiben a nivel internacional. De acuerdo con el Índice Global de Crimen Organizado, México ocupa el cuarto lugar en el mundo en términos de criminalidad -después de República Democrática del Congo, Colombia y Myanmar- y es segundo en América Latina después de Colombia.

Ante la ola de violencia que vivimos, no faltan quienes opinan que lo que nos falta es la aplicación de una política de ‘bukelizacion’ -haciendo referencia a Nayib Bukele, presidente de El Salvador, quien ha sometido a cerca de 60 mil pandilleros en mega cárceles-, sin embargo, ese método -que ha sido duramente criticado por la violación de derechos humanos- es lo opuesto al famoso y ‘efectivo’ plan de “abrazos, no balazos” aplicado en este sexenio. Además, cuando a eso le agregamos la neófita mentalidad de ver las acciones del crimen organizado en contra de la sociedad sólo como actos ‘publicitarios y propagandísticos’, lo único que podemos decir es que ¡...estamos jodidos! ¿Usted, qué opina?

daniel.rodriguez@dbhub.net