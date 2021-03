La vacunación

El proceso de vacunación en Guadalajara mejoró en términos generales. De entrada, el segmentar a la población por primera letra del apellido, evitó las aglomeraciones de la semana pasada.

Eso no ha impedido algunos inconvenientes como laxitud en la aplicación de criterios, demoras (aunque no de dos días) y sobre todo una alta demanda de adultos mayores en los sistemas drive thru ubicados en los dos centros universitarios de la UdeG.

Ha sido mejor. Pero desde luego aún es mejorable. El gran problema es la falta de un control y registro digital de los adultos mayores. La página que habilitó el gobierno federal es un requisito al final irrelevante.

***

A partir de este lunes, Jalisco junto con otras entidades comienza a estar en semáforo epidemiológico verde. Eso significa que, de seguir el criterio de la Federación, se pueden realizar todas las actividades con las medidas sanitarias básicas.

Una de estas actividades es el regreso a clases. Sin embargo, recordemos que Jalisco se apegó al semáforo federal sólo cuando nos convino porque en realidad nunca hubo una estrategia coordinada de todos los órdenes de gobierno.

Tanto es así que justo este día comienzan, por parte del Estado, las nuevas restricciones por el periodo vacacional de Semana Santa. Algunas de las medidas son limitación de horarios hasta las 23:00 horas para restaurantes, cafés y puestos de comida en Puerto Vallarta, la Ribera de Chapala y los Pueblos Mágicos.

***

Una incongruencia representa que por un lado el Gobierno del Estado promueva la feria Corazón Artesano, la más grande en la entidad, que comienza hoy con la participación de más de 200 artesanos y artesanas en el centro de Guadalajara.

Por otro lado, el gobierno publicó un acuerdo para rematar alrededor de siete mil piezas de artesanía a casi 3 años de que se autorizó la extinción del Instituto de la Artesanía Jalisciense (IAJ).

El precio de las piezas se redujo hasta un 70 por ciento, pero aún así no han logrado venderlas. La justificación para rematarlas es que su mantenimiento representa un alto costo.