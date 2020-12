La vacuna, la pandemia y el video

Vivimos las últimas dos semanas del año 2020. Este día (15 de diciembre para más señas) estamos más cerca del contagio y más lejos de la alegría. Por eso es importante hacernos a la idea de dos realidades que quizá no hemos percibido pero que son tan comprobables como salir a la calle: la primera es que la pandemia del coronavirus nos amenaza más ahora que durante todo el tiempo que llevamos padeciéndola; la segunda es que este año ha hecho tan poco frío que ahora sí podemos hablar del cambio climático desde casa y no desde el lejano derretimiento del Polo Ártico.

Pero antes de abordar uno de estos dos aspectos, permítanme preguntar: ¿vieron el video del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, en un bar o restaurante (da lo mismo) en el que había músicos y comensales?

Este video se ha convertido desde días atrás en una de las razones más justificables para criticar y reclamar al gobernador de Jalisco sus decisiones en medio de la pandemia del Covid-19.

Personalmente me recuerda a aquel video en que el presidente Andrés Manuel López Obrador está sentado a la mesa de un restaurante o fonda (también da lo mismo), acompañado de una respetable señora. En ese momento, el mandatario de nuestro país invitaba a salir, consumir y no temer al contagio del coronavirus. Estoy seguro que no imaginaba la tragedia que se nos venía encima, con 114 mil 298 muertos hasta el cierre del conteo oficial, la noche del lunes 14 de septiembre.

¿A quién se le puede reclamar más: a Enrique Alfaro, a López Obrador? Es totalmente inservible definirlo.

Los defensores a ultranza del gobierno de la Cuarta Transformación llevan meses defendiendo lo que determina y hace el gobierno federal en torno de la pandemia. Naturalmente, las decisiones del gobernador jalisciense les merecen todas las expresiones posibles de repudio.

Los simpatizantes de la administración del gobernador Alfaro Ramírez esperan con animosidad todas las “mañaneras” para condenar lo que determinan López Obrador y el subsecretario Hugo López Gatell.

Pero el país es mucho más grande que la Ciudad de México y el Estado de Jalisco. Por eso, lo mismo podría decirse de muchos de los gobernadores que llevan meses reclamando la distribución del presupuesto para la salud y los discursos cotidianos del subsecretario de Salud.

El punto al que quiero llegar es simple: desde marzo y a la fecha (casi 10 meses), hemos vivido la pandemia del coronavirus entre controversias, medidas diferenciadas e incertidumbre. En este momento, lo mismo si se mide desde las cifras nacionales o de las estatales, estamos rompiendo marcas de contagios, de hospitalizaciones y muertes.

La presión por mantener activa la economía es máxima y también, el reclamo por hacer efectivas las medidas de restricción, porque si muchos se aíslan, evitar salir y cuidan, muchos más ignoran las medidas más elementales y regresan a las actividades de riesgo.

Todos esperan el milagro de la vacuna, pero desoyen que en los próximos meses sólo serán vacunados quienes forman parte del personal médico.

En síntesis: gobernador o presidente, se han equivocado. La vacuna tardará en llegarnos y urge que recuperemos la conciencia de la prevención, el aislamiento y el uso del cubrebocas.

Salud para todos.

