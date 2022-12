La última del año y nos vamos

Arranca el mes en el que cierra todo lo que nos propusimos a principio de año. Por poco o por mucho se notará si llegamos o no a aquello que con ojos cerrados y uva tras uva en mano soñábamos con cambiar, con lograr, con alcanzar. Por más jueces que nos miren, sólo cunde en el espejo que a diario nos encuentra por la mañana, la mirada propia, el reflejo de uno que se encuentra ahora quizá más cansado y evidentemente un poco menos joven. En general, siempre me han fascinado los cierres porque me parece que son los que ponen el justo valor en el ímpetu del inicio de cualquier acción, proyecto o relación. La nostalgia que caracteriza al cierre tiende a cargarnos de aquella energía del inicio, de aquellos bellos recuerdos en los que uno se olvida qué no se logró o sí el cierre de este año, de este deseo, de esta etapa que de pronto está a punto de volver a empezar y así infinitamente. Este mes en el que consecutivamente se escuchan y se repiten frases como “esta es la última función de tal”, “esta es la última gira que hago”, “este es el último concierto que doy”, quizá antes de revisar si cumplimos o no nuestros objetivos y deseos que están con pronta fecha de caducidad, valdría la pena, pues, dejar nuestro resto, todo lo que tenemos dentro, en lo que queda de nuestros sueños de aquel lejano inicio de año. Pero justo también en esta época del año es cuando ya traemos a cuestas una que otra (gran) decepción, una que otra deuda, algunas victorias chicas o grandes en el bolsillo, alguna nueva lesión, alguna vieja y cada vez más protagónica lesión y es por lo que está a punto terminar de suceder que valdría la pena recordar que debajo de todo obstáculo, se encuentra el trabajo realizado que con el tiempo va saliendo a flote. Quizá la mayoría de los proyectos no puedan medirse de manera lineal porque van creciendo dentro de uno con el paso del tiempo, pero si tenemos que meterlos todos dentro de un periodo de enero a diciembre, queda poco para tirarnos al vacío, nadar en el gélido mar y salir de entre las rocas. Hay chance todavía, a por todo que parece ser que es la última del año y nos vamos…

