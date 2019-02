La última conferencia

A un maestro universitario le encuentran un cáncer avanzado y le quedan pocas semanas de vida. Aún así decide dar su última clase ¿Qué le dijo a sus alumnos?

Veamos un resumen de sus principales ideas:

A) Antes de morir no quiero que tengan lástima por mi, lo que quiero compartirles no es hablar de la muerte sino de la vida y comencemos por tratar sobre mis sueños de la infancia y cómo conseguirlos. Eso sí es importante. Revisé mis fotos de aquellos años y observé que en todas ellas estaba con una sonrisa, pero siempre soñaba. Ese espíritu de tratar de conseguir lo que parece imposible, es un sueño que nunca debemos dejar de tener. Aunque no los consigamos hay que luchar por alcanzarlos. La experiencia es lo que obtienes, cuando no obtienes lo que quieres.

B) Cuando un maestro, entrenador o tus padres te exigen mucho. En realidad lo hacen porque les interesa que mejores, que te esfuerces hasta el límite para que perfecciones tus acciones. Se está preocupando por ti. Aprendí que hay que luchar y superarse, que debemos intentarlo una y otra vez, sin desanimarnos. Si existen algunos muros en nuestro camino, están allí por alguna razón, no están para alejarnos de nuestra ruta, sino para exigirnos y tomar conciencia de qué tanto realmente queremos luchar para seguir adelante y conseguir lo que soñamos.

C) Tener gusto por las cosas que tienes, disfrutar y divertirte lo más que puedas. Nunca dejar de admirar y querer a tus padres por lo que hicieron por ti, en mi caso por darme la libertad y promover mi creatividad. Darle siempre más importancia a las personas que a las cosas. No hacer sentir ni mal ni culpable a los demás, por los desperfectos y errores que se cometen con las cosas.

D) Es importante elegir en la vida a ser una persona con un espíritu de tigre, con vitalidad y energía, en vez de alguien apagado y sin entusiasmo. Nunca hay que subestimar la importancia de estar alegre y pasártela bien, gozar y divertirte. Es una opción que debes de elegir, incluso aunque sepas que pronto vas a morir.

E) Si quieres conseguir tus sueños, hay que vivir con integridad y un consejo especial, aunque resulte difícil de seguir, hay que decir siempre la verdad. Dentro de esta misma actitud, debemos de saber pedir disculpas cuando nos equivocamos y eso implica que reconozcamos nuestras culpas y busquemos la manera de hacerlo correctamente, corregirlo y en su caso reparar el daño. Esa última parte cuesta mucho trabajo realizarla, pero hay que hacerlo.

F) Nadie es totalmente malo, he aprendido a tener paciencia y a encontrarle el lado bueno a cualquier persona. Hay que ser agradecidos con los demás. La gratitud y la generocidad son actos muy simples pero muy poderosos. El estarse quejando y reclamando no resuelve ningún problema. Aprovecha el tiempo que te resta de vida pasándotela bien en vez de lamentándote, en ti está la elección.

Se trata entonces de no sólo cómo conseguir tus sueños, sino de cómo vivir tu vida. Porque si la vives en forma correcta, los resultados se darán por sí mismos. Los sueños vendrán a ti.

¿Y si tu tuvieras unos cuantos meses de vida, qué les dirías a tus alumnos o mejor aún, a tus hijos, de cómo vivir la vida?