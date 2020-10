La tregua AMLO-Alfaro no se reflejó en el presupuesto

Desde que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, presentó la segunda semana de septiembre el paquete económico 2021 ante la Cámara de Diputados, el gobernador Enrique Alfaro empezó a mostrar su inconformidad por la reducción (que calcularon inicialmente en 4.6 por ciento) del dinero presupuestado para Jalisco en relación a lo asignado por la Federación en este año, y que en su momento tampoco satisfizo al gobierno estatal.

Reprochaba desde entonces el ánimo centralista y el desprecio que, consideraba, mostraba la propuesta de reparto del gobierno de la autollamada cuarta transformación hacia estados y municipios y alertaba que de no modificarse se pondrían en riesgo proyectos como el de la Línea 4 del Tren Ligero, la continuación de las obras del peribús (hoy llamado Mi Macro Periférico), servicios de salud por la centralización del Instituto de la Salud para el Bienestar (Insabi), recursos para el campo y del Fondo para el Fortalecimiento de la Seguridad en los Municipios (Fortaseg), y del Fondo Metropolitano, que desaparecieron del proyecto de presupuesto 2021 del gobierno federal.

Este reclamo casi coincidió con la visita que un par de días después hizo el Presidente Andrés Manuel López Obrador cuando vino a inaugurar la Línea 3 del Tren Ligero el 12 de septiembre. En ese acto público ratificó su compromiso de iniciar este año la Línea 4 y apoyar el peribús. Terminada la visita de AMLO, Alfaro difundió en sus redes sociales que además de esos anuncios, en una plática en privado que habían tenido, el Presidente había mostrado buena voluntad y gestos importantes de voluntad para dialogar y trabajar en unidad el gobierno federal y el gobierno de Jalisco. Que había quedado claro que no había “ánimo de confrontación”.

Sin embargo, por lo visto ayer, en el acto denominado “Cierre de Filas por Jalisco” quedó claro que la tregua AMLO-Alfaro de septiembre pasado no se reflejó en los ajustes presupuestales solicitados por el gobierno alfarista.

Y es que el gobernador volvió a subir el tono para reclamar más recursos federales para Jalisco al expresar que aunque Jalisco está abierto al diálogo para llegar a un acuerdo, no permitirá “mas abusos” del gobierno de la 4T, por lo que estaba listo para dar la batalla por la vía jurídica y política.

En el acto, al que convocó a un centenar de liderazgos políticos, empresariales, sindicales y sociales, y que cada gobernador de los otros nueves estados que integran la llamada Alianza Federalista replicó en sus entidades, Alfaro pidió también al Presidente que los reciba para escuchar sus planteamientos.

Así que habrá que ver cómo toman en la Presidencia de la República esta escalada en los reclamos.

Si replica o no a las cuentas que hace el gobierno estatal, que ya no sólo reclama una baja de 4.8 por ciento, sino de 8 por ciento que, asegura, significan mas de 9 mil millones de pesos de reducción a los ingresos de Jalisco de 2020 a 2021, cifras que por cierto no coinciden con un análisis que hicieron los organizadores y académicos de la Iniciativa Nuestro Presupuesto, que concluye que Jalisco apenas vería reducido el ingreso federal en alrededor de mil millones de pesos por la reducción del presupuesto federal, que el gobierno estatal dice que aumentó en 0.3 por ciento. Bien vendría precisar cuanto antes estos números que consoliden y no debiliten las peticiones de Jalisco para recibir más recursos de la Federación.

