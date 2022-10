La sombra del narcogobierno en Jalisco

Confieso que leí con reservas el reportaje de la revista Proceso, “El hackeo revela narcogobiernos en Edomex, Jalisco, Morelos, Guerrero, Veracruz…”, hasta que tuve acceso a parte de los reportes de inteligencia y, sobre todo, vi las fotografías.

El reporte del Centro Nacional de Inteligencia (antes Cisen) data de enero de 2019, a un mes de iniciada la gestión de Enrique Alfaro.

Mathieu Tourliere, autor del reportaje, me comentó que llevan días analizando el mar de datos y documentos derivados de los “Guacamaya Leaks”. La información publicada surge de unos cinco correos electrónicos con documentos de inteligencia adjuntos elaborados por el CNI para entregarlos a mandos militares.

La información se obtuvo mediante seguimientos físicos y la intervención de llamadas telefónicas. Las fichas del CNI refieren a “El Tapatío”, un supuesto policía de Guadalajara que Mathieu cree que sigue en activo, y que opera como enlace entre el Cártel Nueva Generación (CNG) y funcionarios de los tres niveles de Gobierno. Sus funciones son facilitar la operación del grupo criminal y “la encomienda de cooptar a otros funcionarios públicos para incrementar la red de corrupción del cártel”.

Una de las fichas de inteligencia muestra una fotografía supuestamente tomada el 11 de diciembre de 2018 en un restaurante de un centro comercial en Avenida Lázaro Cárdenas, en la que se reúne “Máximo”, alias del líder del CNG en la ZMG -en ese entonces Armando Gómez Núñez, el “Delta 1”, detenido en Guadalajara en junio de 2020- con Juan Pablo Hernández González, entonces comisario de Zapopan y hoy de Guadalajara. En la reunión, señala la ficha de inteligencia, hay un integrante de la Fiscalía del Estado sin identificar.

El reporte del CNI adjunta otras tres fotografías del 3, 7 y 10 de enero de 2019, que retratan reuniones organizadas por “El Tapatío” en el mismo centro comercial y en otro de Avenida Patria para afinar “esquemas de coordinación”.

En estos encuentros estuvieron presentes un enviado del cártel, tres comandantes de la Policía municipal (el CNI no precisa municipio), dos pilotos de la Policía Federal y dos enlaces de “El General”, es decir, Daniel Velazco Ramírez, un ex militar secretario de Seguridad de Jalisco al iniciar el sexenio y que duró menos de un año en el cargo.

A este último, según el reporte, se le ofreció a través de sus intermediarios “un pago de 400 mil pesos (sin especificar periodicidad)”, así como un penthouse en Puerto Vallarta.

El 17 de diciembre, a dos semanas de iniciada la presente gestión estatal, el CNI detalla que El Tapatío informó a su jefe “Máximo”, “que esperaba reunirse en los próximos días con Hugo Luna Vázquez, quien fungiría como enlace con el gobernador Enrique Alfaro Ramírez”.

“Confirmó que le ofreció cinco millones de pesos a Hugo Luna y precisó que le urge establecer contacto, por lo que la reunión sería después de la presentación de Alfonso Durazo en México, que se realizaría al siguiente día”.

Ahora, ¿qué hacemos con esta información? Política y mediáticamente es muy apetitosa y fácil de creer. Quién no desea el alivio de una explicación simple como un narcogobierno detrás de toda la violencia que vivimos. La aceptación de AMLO acerca del hackeo y su estado de salud legitimó la filtración, pero no pasemos por alto que se trata de información cuya fuente es anónima, un grupo de hackers, y que se ha difundido de manera textual sin más labor de verificación.

El Gobierno de Jalisco y el alcalde Pablo Lemus negaron todos estos señalamientos. Que sea verosímil no significa que sea verdad. La idea de que todo el aparato del Estado se ha corrompido seduce a los apocalípticos. Quizá no todo el aparato, pero sí algunos de sus actores. Como me dijo un alto funcionario: “Yo sólo meto las manos a la lumbre por mí”.