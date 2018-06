Por Don Gambetero

Los jugadores presionan desde su concentración, ellos quieren que se renueve a Juan Carlos Osorio para otro ciclo mundialista, todo por haber obtenido el triunfo ante Alemania y el grupo que ha logrado hacer, donde todos lo defienden.

A los actuales directivos de la Federación no les parece mal la continuidad del colombiano, pero como en toda gambeta, siempre hay un pero.

En los bajos mundos futboleros, algo así como en las unidades donde cascareamos, se habla que hay un gran impedimento para la renovación y no tiene nada que ver con lo deportivo ni lo económico.

Hay quienes dicen que una revista del corazón, la misma que sacó la fiesta del Tri con las escorts que no son escorts, tiene imágenes y video de Osorio en situación comprometedora, algo que es tan grave que no podría tolerarse que siga, digo, más bien los patrocinadores no lo tolerarían, ya ves cómo se la gastan en la Selección, si no pregúntenle a Rafael Márquez.

Este sería el tema por el que el colombiano partiría del combinado mexicano, y ya hay quien lo pone en Estados Unidos dirigiendo, inclusive sus paisanos ya lo andan promoviendo para la Selección de Colombia, luego de la derrota inaugural ante Japón, donde acusaron a José Pékerman de mala estrategia pese a tener a un jugador menos durante casi todo el

partido.

Será una tarea difícil renovarlo o encontrarle sustituto, por lo pronto ya levantan la mano Miguel Herrera y Matías Almeyda, ambos con gran empuje a las espaldas desde ciertos grupos de poder dentro del futbol mexicano.

Dolidas

Pues ya que andamos en temas del corazón regresemos a la fiesta de escorts sin escorts que organizó el Tri a su despedida de México camino al Mundial.

Me dicen que las chicas que acudieron quedaron algo molestas porque las ningunearon los seleccionados un día después de que les prometieron amor eterno... ¿En qué lugar de mala muerte he escuchado eso?

Bueno, sigamos. Al estar ofendidas por ser negadas, algunas se andan organizando y dicen que hablarán, eso sí, la mayoría prefiere esperarse a que termine el Mundial para no distraerlos. Hasta eso, son consideradas con el conjunto tricolor.

La cosa se va a poner buena, ya veremos si fue fiesta del “Chicharito” o de verdad se armó un fiestón con damas de la vida galante.

Ehh... castigo

Dolidos por el castigo que les puso la FIFA, México no quiere que se repita el grito de “ehh...pu@#” y la única manera que han encontrado para dizque meterle mello a mis gambeteros es rumorar que les pueden quitar puntos, lo que es totalmente falso.

Las sanciones económicas seguirán mientras el grito suene en los partidos, lo que al parecer ya está a punto de ser erradicado.