La pifia de AMLO

No han sido buenas semanas para el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde la falsa rifa del avión presidencial, su torpe declaración de “fuchi, caca”, pasando por la exclusiva cena con empresarios a Palacio Nacional. En mi opinión, todas estas han sido pifias y errores que podría enmendar casi con una simple disculpa.

Pero la pifia más grande de todas las acumuladas en las semanas recientes ha sido el trato totalmente inadecuado al gran problema de los feminicidios en el país.

Como ya se sabe, México es uno de los países con más violencia a las mujeres y con mayores tasas de feminicidio en América Latina. Tan sólo de enero a septiembre de 2019 se cometieron dos mil 833 asesinatos de mujeres en el país y se calcula que el año terminó con más de tres mil 300 homicidios dolosos de mujeres. Es decir, al día se asesinan a 10 mujeres en el país.

Pero la mayoría no se investiga como un caso de feminicidio. Según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, de los asesinatos cometidos entre enero y septiembre de 2019, apenas 726 se clasificaron como feminicidios; es decir, una cuarta parte del total.

A la cantidad de muerte de mujeres se añade la calidad de estas muertes, como lo evidenció de manera contundente el caso de Ingrid Escamilla, una mujer de 25 años asesinada y descuartizada por su pareja, un varón de 46 años.

Pero a la brutal muerte de Ingrid se añadió el que se le denigró y se le hizo doblemente víctima por la publicación de fotos de sus restos en portadas de algunos medios sensacionalistas de la Ciudad de México y la profusa difusión de estas imágenes en redes sociales.

La situación se agravó porque justo en estos días de indignación y rabia por el caso de Ingrid y de todos los feminicidios cometidos en el país, desde el Gobierno federal se mandó un mensaje equivocado subestimando este problema por el propio Presidente al declarar que “se ha manipulado mucho sobre este asunto (los feminicidios) en los medios”, lo que propició más indignación. Es una pifia monumental.

Y con el movimiento y organizaciones feministas, López Obrador volvió a cometer un grave error: descalificar las críticas. Como escribió ayer Diego Enrique Osorno, López Obrador cree que solo él tiene la legitimidad para cuestionar el sistema. Y por lo tanto, quienes lo cuestionan son fifís o conservadores. Se equivoca al no aceptar que hay críticas de movimiento o actores no conservadores, como es el caso del movimiento feminista.

Ayer, en la rueda de prensa mañanera, pudo aprovechar la ocasión para rectificar, pero no lo hizo. Ante el justificado reclamo de la activista Frida Guerrera de exigirle una respuesta directa al Presidente ante el problema de los feminicidios, López Obrador dijo que no está evadiendo su responsabilidad y que no esconde la cabeza como avestruz, pero luego, de modo equivocado, se sacó de la manga un supuesto “decálogo” contra el feminicidio que es más bien un listado de ocurrencias.

López Obrador debe admitir que ha tratado el problema de los feminicidios de manera equivocada y que en este caso (como en otros) ha cometido una pifia monumental y debe reunirse con representantes de los movimientos y organizaciones feministas para planear una eficaz política que detenga la alta tasa de feminicidios que se cometen en el país.