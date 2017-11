La pelota de Valenzuela

Corría el año de 1992 en Guadalajara, y el 22 de Abril una gran explosión causó muerte y destrucción en el sector Reforma, teniendo como epicentro la calle de Gante y otras aledañas.

Los Charros de Jalisco participaban en otra temporada de la Liga Mexicana de Verano de Beisbol profesional y causaron gran revuelo al contratar a Fernando Valenzuela para jugar con la novena jalisciense. Los llenos no se hicieron esperar cuando el “Toro” de Etchohuaquila, Sonora, estaba anunciado para lanzar, tanto en Guadalajara como en cualquier otra plaza del circuito veraniego.

Recuerdo con claridad como la presencia de Fernando provocaba tumultos para verlo, solicitarle una foto y autógrafos; el sonorense atendía a todos con seriedad, pero con amabilidad, aunque por momentos se refugiaba en el dugout de su equipo, donde no podía escapar del asedio de los periodistas que le solicitaban una entrevista, y también que les firmara una pelota o una hoja de libreta de apuntes.

A Fernando, acostumbrado al orden para atender a los periodistas en Grandes Ligas, parecía enfadarle esto, por lo que de mi parte sólo una vez le pedí una entrevista que el Diario El Imparcial de Hermosillo, había solicitado realizar a El Informador por su colaboración e intercambio de material como miembros ambos periódicos de la Asociación de Editores de los Estados, y como un servidor iba todos los días de juego como reportero y cronista de El Informador y narrador para Canal 58, le pedí a Fernando una entrevista, pues venía el Juego de Estrellas en Grandes Ligas. La misma, —le expliqué— sería utilizada en los diarios ya señalados y un fragmento en la previa del juego de pelota de ese día.

No de buena gana —debo decirlo—, Valenzuela accedió a concederla pero me indicó “ sígueme, aquí no, vamos al Club House”, pero a mitad del camino, el “ Toro” se paró en las escaleras y me dijo “dale aquí, antes que vengan más periodistas” y así lo hicimos, recordando sus participaciones en Juegos de Estrellas de Grandes Ligas, incluyendo por supuesto la ocasión que en el viejo Candlestick Park de San Francisco ponchó a cinco bateadores de la Liga Americana en forma consecutiva, entre ellos George Brett y Dave Winfield, auténticas figuras de la Gran Carpa.

Fernando sonrió tranquilo y se fue al Club House a cambiarse; cuando volvió al dugout, se acercó a Jesús Sommers para bromear con él. “¿De qué ibas a jugar hoy guape?”, al tiempo que con el mango de un bat, le golpeaba ligeramente la rodilla izquierda al serio pelotero que estaba anunciado como bateador designado.

A Fernando le gustaba batear y molestaba a Sommers diciéndole que esa tarde él ocuparía su lugar en el orden al bat. La temporada estaba en pleno auge, y de pronto Valenzuela sacó una pelota y la firmó para después dármela mientras me decía “toma Alonso, tú nunca me pediste nada y te quiero dar esto”, pelota firmada por Fernando.

Hoy, Fernando Valenzuela es comentarista en radio para los juegos de los Dodgers en Los Ángeles, California, y tiene acciones en el equipo de Tigres en la Liga Mexicana de Beisbol.