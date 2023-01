La oposición enciende motores; no estará fácil para Morena

Justo al mismo tiempo en que en un evento convocado por la Agrupación Política Nacional APN “Confío en México” -que me honro en coordinar-, el empresario y activista social, ex dirigente nacional de Coparmex, y cofundador de “Sí por México”, Gustavo de Hoyos Walther, destacado por su constante enfrentamiento o contraste de opiniones en relación a acciones u omisiones del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, manifestara entre otras cosas la necesidad de modificar políticas públicas, diseño de planes de Gobierno, revisión de programas para hacerlos más eficaces, entre otras cosas, para —como él dice— convertir a México en un país ganador para todos, y expresara que para ello se requería una coalición y sobre todo que esta podría darse siempre y cuando se generara lo necesario, algo similar a lo ocurrido en el 2021 (pero mejorado) con la coalición “Va por México”, de la que también fue participante activo en su construcción, pero con el condimento necesario de la participación plenamente activa de la sociedad civil, en Ciudad de México se anunciaba la coalición entre los tres principales partidos de oposición a Morena, PAN, PRI y PRD -sin la participación de Movimiento Ciudadano, que al parecer su ruta es distinta-, en el que ventilaron sus acuerdos para elegir a los candidatos de la coalición para la gubernatura del Estado de México y de Coahuila, resultando que ambos surgirán de un mecanismo conducido por el PRI, leyéndose entre líneas que serían candidatos propuestos por este partido político, y que en tanto la elección de quien será el candidato de dicha alianza para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, y dijeron, para la definición del candidato a la Presidencia de la República, será Acción Nacional, sin señalarse, al menos claramente, lo conducente al resto de las gubernaturas a renovarse mediante elección en 2024, aunque antes se había mencionado se abriría un proceso democrático en el que participarían los ciudadanos desde la sociedad civil; y no queda claro cómo cumplir dicho compromiso que establecieron los dirigentes partidistas en cuanto a cómo se hará para generar esos espacios necesarios.

En este caso, la exigencia sería que se considere no solamente tomarles en cuenta y darles posiciones a la sociedad o a las comunidades, sino que se tome en cuenta para encabezar la búsqueda de altas responsabilidades a ciudadanos no militantes activos en partidos, como el propio De Hoyos o el mismo Claudio X. González, por citar solamente a dos personas que pudieran ser consideradas por su perfil y por las luchas que han encabezado en favor del país. Y en este contexto, más señaladamente al ex dirigente de la Coparmex, quien lo expresó ya como un anhelo digno de ser tomado en cuenta el mismo jueves, cuando frente a más de 700 asistentes al Conversatorio en Expo Guadalajara, en su mayoría mujeres, se declaró listo para ser considerado al momento de la definiciones como candidato a la Presidencia de la República, aunque dejando claro que no está aferrado, pero sí preparado, para de ser el caso encabezar el proyecto de una gran alianza.

Retomando el tema de los acuerdos asumidos por las cúpulas de la oposición, vale destacar el primer paso que ya han dado, esperando pronto se genere el gran acuerdo, ese de crear un frente amplio entre sociedad y partidos distintos a Morena.

Sobresale también el hecho de que exista consonancia en cuanto a que los candidatos sean propuestos, sino es que muy cercanos a los actuales gobernantes, pues con ello se borran las presunciones, las suspicacias y/o temores de traiciones por parte de mandatarios, como ya ocurrió con ex gobernadores de Sonora y Sinaloa, que a cambio de “entregar” sus estados a Morena recibieron embajadas y consulados.

Lo cierto es que esta serie de anuncios debe haber producido ya el primer dolor de cabeza al Presidente López Obrador, pues esto seguramente le amarra las manos a los aún gobernantes para impedir que traicionen en la encomienda.

Habrá que esperar que las cosas se den bien para la coalición “Va por México”, que se logre la consolidación de ese frente amplio en el que se le dé participación a muchas asociaciones sociales y políticas plurales o de distinta índole para que sea un esquema sólido y se pueda acometer con éxito el frente electoral, ya que de ser así asegura una gran posibilidad de éxito en el Estado de México, que es la entidad con el padrón más importante, y preludio de la elección nacional.

Pero también habrá que ver los movimientos que realizan los actores que han estado trabajando mucho; militantes priistas que seguramente no estarán muy conformes por la decisión de que sea conducido por Acción Nacional el proceso para la candidatura presidencial, y de haberse querido en todo caso que el reparto se hubiese dado en razón de las dos gubernaturas a elegirse en este año, Estado de México y Coahuila, y la relación de las otras nueve que se resolverán en el 2024.

Y habrá que ver que el hecho de que la palabra “conducir” signifique simplemente coordinar esfuerzos y no que sea necesariamente un candidato a la presidencia propuesto por Acción Nacional, que en este caso, el más destacado sería Santiago Creel, y deje a un lado a los aspirantes identificados con el PRI o con el PRD, si es que los hubiese, porque del PRI claro que los hay, y de entre ellos descuella preferentemente la senadora Beatriz Paredes, sin poder dejar de mencionar a otros con menor presencia y posibilidad pero que ahí están trabajando, como Enrique de la Madrid y Claudia Ruiz Massieu.

Será interesante ver si lo que les toque será seguir trabajando para que, no obstante, sea bajo la égida del panismo, pero tomando en cuenta la presencia y la posibilidad de triunfo de todos los que aspiren sea el origen que tenga, pero insistiendo, también tomando en cuenta a la sociedad; sumándome así a lo que esbozan plataformas sociales como Unid@s o “Sí por México”, en este caso postura que comparte “Confío en México” como APN que tiene presencia en varios estados de la República y sobre todo en Jalisco, que es una organización plural que ha concitado la politización de muchas personas, que tienen presencia importante en la vida social, que se han decidido a participar en la acción política y que también deben ser tomadas en cuenta para los procesos que se avecinan.

