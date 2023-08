La oposición ¿‘dicta’ la agenda de Palacio?

¿Sería casualidad o la voz gruesa y firme de Beatriz Paredes llegó a todos los rincones de Palacio Nacional y causó preocupación?. La realidad es que, la aspirante a la nominación presidencial del Frente Amplio por México (FAM) a la 1:05 de la tarde del lunes estaba en una entrevista en vivo con Joaquín López Dóriga en Radio Fórmula, donde levantaba la voz y con la mano empuñada decía que “no podemos ignorar lo que está pasando”, y señalaba que las prioridades en México son: “salud, educación y seguridad”. Seis horas más tarde -alrededor de las 7 de la noche-, a Palacio empezaron a llegar algunos miembros del gabinete para tratar asuntos de salud, educación y seguridad.

¡Qué coincidencia!

En la reunión estuvieron la secretaria de Gobernación, Luis María Alcalde, la titular de la secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Barcena y el secretario de Salud, Jorge Carlos Alcocer Varela. La ‘crema y nata’ del gabinete. A la salida de Palacio, abordados por la prensa, los funcionarios solo dieron generalidades sobre los temas abordados, pero ‘nada del otro mundo’, así que los pormenores de la reunión se los guardaron y nada trascendió.

Por otra parte, en la aludida entrevista concedida por Paredes, volvió a destacar lo que fue su intención principal en su mensaje de la semana anterior durante el primer Foro con los otros integrantes del FAM, haciendo referencia a lo que considera ella “el accidente” que sucedió con la llegada de López Obrador a la presidencia. “Porque si nosotros -hoy la oposición- no hubiéramos metido la pata, de quienes tuvimos la oportunidad de gobernar, seguramente no hubiera habido este accidente. Si hubiéramos profundizado en la evolución democrática del país, no hubiera pasado este accidente”. Y recordó cómo nuestro proceso político ya tuvo “alternancia en el 2000, el regreso del PRI en el 2012 y la alternancia en el 2018. Y hoy es urgente plantear un cambio real”.

Y culpo a los políticos, de todos colores, de no cumplir con sus promesas y provocar todos esos cambios. “Se ofrece en los discursos y luego se nos olvida de lo que dijimos. Los políticos a la hora de tomar el poder, parece que sufren de amnesia”. Una mujer que no se anda por las ramas, pero que ojalá -por aquello del destino-, tampoco a ella se le olvide eso en caso que el año próximo tuviera la oportunidad de recibir la banda presidencial.

Pero regresando a la ‘coincidencia’ de la declaración de Paredes con la reunión de gabinete de salud, educación y seguridad, da la impresión que ahora los aspirantes presidenciales aparentemente han empezado a ‘dictar’ la agenda de Palacio, así como el inquilino de Palacio, hasta hace unos días, manejaba los tiempos y con sus ‘corcholateros’ pronósticos ‘tomaba decisiones’ sobre los candidatos de la oposición.

¿Usted, qué opina?

Daniel Rodríguez

daniel.rodriguez@dbhub.net