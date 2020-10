La no prescripción como receta

Los diputados locales aprobaron una reforma al Código Penal del Estado para que los delitos de corrupción sean imprescriptibles. El peculado, abuso de autoridad, cohecho y otros podrán perseguirse sin importar que hayan transcurrido cuatro o cinco años, tiempo en que prescribían hasta ahora.

Esto nos coloca como referente nacional, según el diputado emecista Quirino Velázquez, impulsor de la iniciativa, pero la reforma tampoco es una receta en automático para castigar la corrupción en el Estado. Si no castigan a los corruptos dos o tres años después de que cometen su felonía, ¿lo harán 15 o 20 años más tarde?

***

Los emecistas en el Congreso local no toman, arrebatan. Ahora resulta que eligieron por mayoría de votos a la emecista-perredista Mara Robles como nueva Presidenta de la Mesa Directiva.

Al mismo tiempo, el sheriff Salvador Caro encabezará la Junta de Coordinación Política, a pesar de que la Ley Orgánica del Poder Legislativo prohíbe que un solo partido tenga ambos cargos.

¿Y saben cuál fue el argumento de Mara Robles para defender la causa emecista? Que ella no tiene partido. No nos hagamos. Lo que quieren continuar es el servilismo legislativo ante la dictadura silenciosa del inquilino de Manuel Acuña.

***

Hoy es la gran rifa en Jalisco TV. Su director, Alejandro Tavares, puso a los camarógrafos a vender boletos para la rifa de una televisión. No crea usted que el dinero recaudado es para invertirle en la modesta producción del canal, sino para pagar las multas vehiculares que heredaron de la anterior gestión.

Tras la rifa hay serias dudas y molestia. Cuenta el personal que en la anterior administración, a la persona multada se le descontó de la nómina el 50% del valor de la infracción y el resto lo pondría el canal... pero con el cambio de Gobierno se dieron cuenta que no fue así. ¿Dónde quedó ese dinero?

En fin, mayores preocupaciones hay en Jalisco TV. Por ejemplo, el contagio de COVID-19 entre personal de estudios de televisión y cabinas de audio. Según trabajadores, la Dirección no informa sobre los contagios, no realiza pruebas para detectar cadenas de contagio y no sanitiza.

***

Por cierto, Rubén Masayi González Uyeda fue reelegido ayer como coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco por un año más (2021-2022), y por no estar de acuerdo con la designación, la Industria Textil de Jalisco y la Mexicana de la Industria de la Construcción abandonaron el Consejo del organismo empresarial.