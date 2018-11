La inmovilidad en el sexenio

La Secretaría de Inmovilidad (Seimov), así la rebautizaron en la barra, boletinó la entrada en operación de 11 troncales de la Ruta-Empresa.

No saben contar o lo suyo es más bien el puro cuento. Porque después rectificaron: eran en realidad nueve, no, otra vez corrigieron, sí son 11. Fe de ratas, corrección, de erratas.

Yo tengo una troncal que me sube y me baja, ay, que me sube y me baja. Y en el reino de don Verbeando Sepúlveda, titular de la Seimov según la barra, hay muchas más troncales. Si no revisen el Sexto Informe de Gobierno.

Ahí sí hubo avances sustanciales: la continuación de la implementación de 42 troncales. Pasu. Es un chorro a presión de troncales, mucho más que 11. La intención en el papel es lo que cuenta.

Por cierto, 10 troncales es el número mágico que Aris le fijó a la inmovilidad de su secretaría como meta mínima para que haya un aumento a $9.50 por pasaje en la Ruta-Empresa.

Así ya entendimos la prisa. Jefe, rebasamos la meta, venga el aumento.

***

La verdad siempre ante todo, sobre todo y encima, sin malpensar, de todo. Por eso los parroquianos de esta H. Cantina precisan lo siguiente.

Dijimos que Enrique Alfaro y funcionarios estatales, como los secretarios, ganarían más de los 108 mil pesos de Andrés Manuel López Obrador que se fijó como tope salarial.

El dato salió del proyecto de Presupuesto 2018 entregado al Congreso de Jalisco. Pero esta H. Cantina comparó los salarios brutos (sin descontar impuestos) con el salario neto (líquido) de lo que ganará el Presidente de México.

De esta manera, la comparación es injusta. Si comparamos netos con netos, sale a la luz la neta: los funcionarios estatales cumplirán a cabalidad con ganar menos que el Presidente. Incluido Alfaro.

Una disculpa por el injusto desatino. ¡Salud!

***

Hoy el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco —se busca abreviación— evaluará el plan de trabajo de la terna presentada por Enrique Alfaro para fiscal autónomo.

Primero comparece Salvador González de los Santos, luego Rodrigo Lazo Corvera y al final, Gerardo Octavio Solís Gómez, el favorito.

Los últimos serán los primeros y de ser así, ya saben quién se sacará la rifa del tigre.