La importancia de MiBici

Todos los gobiernos tienen logros y fracasos. La mayoría de los logros son en aquellos renglones donde dan continuidad o son capaces de leer hacia donde va la energía de una sociedad. Los logros de la administración de Aristóteles Sandoval están sin duda en el sector económico y en la movilidad no motorizada. Es cierto, el Gobierno no crea los empleos, pero sí implementa las condiciones para atraer al talento y al capital. También es cierto que los logros de esta administración no hubieran sido posibles si no se hubiera sembrado en las anteriores, pero muchas veces es más complicado aceptar lo que está bien y eso en sí mismo es un logro. Los resultados ahí están: hoy, por citar un ejemplo, Jalisco aporta 7.1 por ciento del PIB nacional, solo dos décimas por debajo de Nuevo León; en 2014 Jalisco aportaba 6.5 por ciento y Nuevo León el mismo 7.3 por ciento.

MiBici en Guadalajara es ya parte del transporte público. Hay que crecerlo y llevarlo a muchos más lugares de la ciudad, articularlo con el transporte masivo e incentivarlo con la construcción de ciclovías

El otro gran logro es MiBici, el sistema de bici pública de Guadalajara. Al igual que los logros económicos, éste no se explica sin una sociedad civil activada en torno a la movilidad no motorizada y el antecedente importantísimo de la Vía Recreactiva, pero el Gobierno actual tuvo la visión y el arrojo de hacerlo y hacerlo bien. Se optó por un sistema mejor, más caro por ejemplo que el de la Ciudad de México, pero muy superior en seguridad, calidad de las bicicletas y facilidad de uso. Hoy son cerca de 14 mil los usuarios del sistema, uno por ciento de la población del municipio de Guadalajara, pero consuetudinarios: cada uno de ellos hace en promedio 21 viajes al mes contra, por ejemplo, cuatro viajes promedio al mes de los usuarios de la Ciudad de México.

MiBici en Guadalajara es ya parte del transporte público. Hay que crecerlo y llevarlo a muchos más lugares de la ciudad, articularlo con el transporte masivo e incentivarlo con la construcción de ciclovías. Es un trabajo de al menos 10 años más, dos gobiernos del Estado y cuatro administraciones municipales. Las grandes transformaciones no se hacen en un periodo sino en el esfuerzo continuado, en una visión de construir sobre lo construido. Quien hace el cimiento recibe menos reconocimiento que el que pone el sky bar o la banderita de la azotea, pero no es menos importante. Así es la política.

MiBici es el primer piso en la edificación de un modelo de movilidad diferente. La importancia de este proyecto no está en lo que aporta hoy, que ya es bueno, sino en que augura un futuro.

(diego.petersen@informador.com.mx)