La imagen sensorial

Con el gusto de saludarlos y desearles un muy buen inicio de semana, les comparto que hoy vamos a hablar de imagen sensorial, es decir de cómo ven nuestra imagen las demás personas por medio de los sentidos, la vista, el oído, olfato y el tacto principalmente. Es importante recordar que nuestra imagen no sólo se compone de la parte externa de nuestra persona, sino también de qué le trasmitimos a los demás por medio de nuestro comportamiento, movimientos, expresiones, etc. La imagen no sólo la da un peinado, un maquillaje o el vestuario, la imagen integral también se compone por la forma en que caminamos, nos comportamos en la mesa, los temas que tratamos en una conversación o la manera de mover nuestras manos al expresarnos.

De hecho dentro de los tecnicismos de la asesoría de imagen se maneja el término “Los ladrones de carisma”, algunos de estos distractores del carisma y la buena imagen son por ejemplo:

-Eructar.

-Limpiarse la nariz en la mesa, sobre todo cuando se está comiendo.

-Usar palillos en público, una práctica que es muy común y que sin embargo, es de muy mal gusto, así como empezar a platicar con el palillo dentro de la boca.

-Bostezar sin taparnos la boca.

-Estirarnos en público y más si es en la mesa.

-El mal aliento.

-La falta de aseo, es decir traer cera en las orejas o lagañas en los ojos.

-Hablar mal de la gente.

-Hablar mal de cosas impropias, cuando no conoces a la gente.

-Rascarse la cabeza en la mesa.

-Meter los dedos a la nariz.

-Meterse los dedos a la boca.

-Saludar con las manos sudadas y ásperas.

-Rascarse los oídos.

-Dirigirnos con palabras altisonantes.

Como puedes darte cuenta, son muchos los factores, que no ayudan a una persona a lucir su personalidad y su carisma, la educación, la higiene, el respeto a sí mismo y hacia los demás, deben de ser un hábito de toda persona, que quiera tener una buena imagen. La buena imagen empieza por la forma en que tú mismo te percibes, uno mismo tiene la capacidad de autoevaluarse de una forma objetiva y concisa. Te recomiendo siempre dar lo mejor de ti, busca causar siempre una buena impresión de tu persona, en cualquier lugar que vayas y ante cualquier persona con la cual convivas, estoy seguro te sentirás pleno y satisfecho.

En la Escuela Clase y Estilo tenemos cursos de Personalidad con Automaquillaje, que incluyen clases de etiqueta, caminado, porte, protocolo, expresión oral y corporal, así como los diplomados de Asesoría de Imagen y Maquillaje profesional. Estamos a tus órdenes en Avenida Guadalupe #690, Colonia Chapalita, en Guadalajara, no tenemos sucursales. Tel. (33) 3122-7007. Facebook: Escuela Clase y Estilo. Presenta esta columna y obtendrás una beca del 50 por ciento.