"La historia de mano negra"

Por estos días el jefe del supremo gobierno o algún barbero cercano a su corazón hablo que en algún asunto cuyo tema no me fijé dijo que en ese asunto había habido mano negra, lo que de verdad no me interesa para nada excepto que me hizo recordar un cuento que se contaba hace muchísimo tiempo.

La historia de desarrolla en una de las millones de escuelas primarias del país en las que hay muchos maestros los que a pesar de las instrucciones que del gobierno reciben, ellos tozudamente tratan de quitarnos lo burros y heroicamente lo hacen casi como los caballos de circo: por la comida y los latigazos. Mi agradecimiento y reconocimiento para ellos y su valiosa labor.

En este caso la actriz de la historia era un maestra de primaria, que pudo ser cualquiera, el hecho es que cuentan que ella al entrar al salón de clases con sus alumnos se encontró con que en el pizarrón del aula estaba escrita una grosería, que leyeron ella y sus discípulos y que literalmente decía “Chinfle a su máuser la maestra” firmado “el mano negra”.

Después del primer impacto la docente, consciente de su papel social, quiso de la historia sacar provecho para educar a la manada de borricos que entre risas se comían los mocos y tras unos minutos de reflexión les dijo: vean niños este ejemplo de lo que no debe ser, no resulta gracioso que un compañerito de ustedes haya escrito esta grosería que no debe ser; sin embargo vamos aprovechando este infortunado evento para que saquemos algo de provecho del mismo, por tanto, vamos a cerrar los ojos durante unos momentos para que el niño grosero recapacite y corrija su acción inadecuada y pase al pizarrón a borrar durante el tiempo que tendremos los ojos esa grosería. Por favor no abran los ojos hasta que yo les diga. Así lo hicieron y todos en silencio cerraron los ojos.

Cuando la maestra ordenó abrir los ojos y ella y los niños miraron, que esperaban ver borrada la majadería que el tal mano negra había escrito y firmado y que no fue así, no nada más no había borrado su grosería sino que había puesto otra que decía “Mano negra no se raja, chinfle su máuser la maestra. Firmado el mano negra”.

No sé si nuestros prohombres políticos se hayan querido referir a esta historia o a la mejor ellos tienen su propio mano negra, aunque siendo funcionarios es difícil pensar que algún día hayas asistido con normalidad a la escuela, tendrán sus títulos y grados conseguidos quién sabe cómo.

Por tanto coincidamos con Chesterton que decía que “desde la aurora del hombre todas las naciones han tenido gobierno, y todas se han avergonzado de sus gobiernos” y esa parece una sentencia irrefutable.

