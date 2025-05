La herencia viva de Francisco y el incierto susurro de los conservadores

En el corazón silencioso del Vaticano, cuando se cierre la puerta de la Capilla Sixtina e inicie el cónclave hasta que ascienda el humo blanco, se librará algo más que una elección: será la disputa entre dos visiones de la Iglesia: la reformista contra la conservadora. Pero todo indica que la balanza ya se ha inclinado.

Los cardenales conservadores, guardianes de una tradición rígida, se enfrentan a una realidad que los rebasa: no tienen los votos suficientes, ni el viento a favor. Francisco, con astucia pastoral y mirada de largo alcance, ha sembrado con sus nombramientos de nuevos cardenales una Iglesia más abierta, más cercana a las periferias del dolor humano. De los 137 cardenales electores, 99 fueron designados por él. Su sensibilidad reformista no sólo los escogió, los inspiró.

El próximo cónclave no será un retroceso hacia los ropajes dorados del pasado, sino la continuación de una lenta metamorfosis. Ya no se trata de mantener el poder doctrinal intacto, sino de devolverle al Evangelio su carne viva en los rostros de los migrantes, los pobres, los excluidos. La sinodalidad, el diálogo con otras culturas, el acceso a los sacramentos para los divorciados vueltos a casar, la misericordia antes que la condena o el juicio: todo eso ha comenzado a tomar cuerpo, y difícilmente será desmontado por una minoría anclada en el ayer.

Hay varios cardenales hoy con el coraje de continuar la brisa transformadora: Matteo Zuppi, con su corazón inclinado al diálogo; Víctor Manuel Fernández, arquitecto teológico del cambio; y Jean-Claude Hollerich, testigo de una fe que no teme a la modernidad. Ninguno perfecto, pero todos atentos al clamor del tiempo.

El conservadurismo clerical, tan aferrado a su torre de marfil, parece no entender que el mundo ha cambiado. Y que la Iglesia que no escucha, se fosiliza. El próximo Papa no podrá ignorar el legado de Francisco sin provocar una fractura histórica. No se trata de ideologías, sino de fidelidad al mensaje de Jesús.

El humo blanco que surja anunciará más que un nombre: revelará si la Iglesia se atreve a seguir encarnándose en la historia o si retrocede a los miedos del dogma sin alma.

Pero todo indica que el Espíritu -a través de votos y silencios- sopla en la misma dirección que ya abrió muchas puertas, parece que no se van a cerrar.