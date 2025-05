Por si vas a comprar un auto usado

El precio de los autos nuevos se fueron a las nubes en la pandemia y desde entonces muy pocos bajaron. Naturalmente, esto provocó que también los autos usados subieran su costo, pero como aun así son más baratos que los nuevos, se vuelven una alternativa válida para quien quiere estrenar sin pagar el sobreprecio de un vehículo nuevo y sufrir mucho menos, o nada, con la depreciación. De hecho, mucha gente sólo compra autos usados -o seminuevos, término que adoptó la mercadotecnia para aumentar el precio del que es un poco menos usado que otros-, incluso gente muy poderosa. Uno de ellos, Carlos Slim, es comprador frecuente del Mercedes-Benz Clase S que perteneció al Presidente de la marca en México. O al menos lo era. Pero hay muchos cuidados que debemos tener cuando se piensa en hacerse de un usado.

El primero son los papeles. La primera revisión es en el portal del SAT, para verificar que los datos que se muestran en la factura impresa coinciden con la mostrada por la autoridad fiscal.

Otro punto importante es verificar que el número de identificación vehicular, el famoso VIN, no haya sido alterado. Puedes contratar a un perito independiente para hacer una prueba o ir directamente a la Procuraduría para su validación. También es buena idea entrar a páginas como Transunión o Carfax, para conocer el historial del auto que estás pensando adquirir.

Es indispensable hacer una inspección mecánica y aún más, una prueba de manejo. Verifica el kilometraje y busca señales de que no esté cambiado. Por ejemplo, un auto con cinco mil kilómetros no puede tener los pedales muy gastados, si los tiene, seguramente tendrá más kilómetros. Ya uno con 120 mil no puede tener los pedales demasiado nuevos, seguramente también tendrá más kilómetros que lo que dice el odómetro y les cambiaron los hules de los pedales.

Escanear, ver precio y pensar qué se quiere

Si es posible, llévalo a escanear. Es mejor pagar un diagnóstico en un mecánico o una agencia que comprar un mal auto. Busca señales de choques mayores. Verifica que la distancia entre la puerta y la salpicadera o el cofre y las salpicaderas, por ejemplo, sea uniforme. Si no lo es, ten cuidado, probablemente hubo un golpe en esa parte.

Pon especial atención a autos con muchos accesorios y no aceptes pagar más por ellos, a menos que te gusten. Si no los quieres, pide que los retiren y cuidado con esto, porque retirarlos puede dejar el auto dañado. Accesorios en algunos casos son puestos para disfrazar defectos de los autos, principalmente golpes.

Verifica el precio de vehículos similares en internet, tomando en cuenta colores, versiones y equipos parecidos, incluso que estén en el mismo Estado de la República. Comprar por internet es aún más riesgoso que comprar personalmente. Jamás compres un auto sin haberlo manejado. No se te olvide, sin embargo, que el precio que alguien pide por su auto en internet rara vez es el precio por el que logra venderlo, es el que ponen para empezar la negociación.

Ese es un punto importante porque hay autos y marcas que retienen más valor que otras, obviamente. Además, hay marcas donde el mercado te permite mayor margen de negociación que otras. Las mejor cotizadas, como Toyota y Honda, te permitirán regatear muy poco, ya que si no los llevas tú, no tardarán en aparecer otros interesados. Con las chinas es todo lo contrario, en este caso, si realmente lo quieres, ofrece un número muy abajo del pedido, para abrir la negociación. Tal vez incluso te sorprenda ver que tu oferta fue aceptada, si no en ese momento, un par de días después. Pero si pasa esto en un Nissan, Mitsubishi o Suzuki, desconfía, tal vez ese auto esconda algún problema.

La excepción con relación a los chinos son las pickups, especialmente la BYD Shark, que está de moda y es muy cotizada en el mercado de seminuevos. Tampoco les va mal a las JAC o a las chinas vendidas con el logotipo de marcas occidentales, como Peugeot Landrek o Chevrolet S10. Probablemente pasará lo mismo con la Ram 1200 cuando comiencen a aparecer más unidades de ellas en el mercado.

Más importante que todo esto, sin embargo, es que compres el auto adecuado para lo que lo vas a usar, de no ser así habrás comprado un problema en lugar de una solución. Y esto también es válido para los vehículos nuevos.

