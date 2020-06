La globalización después de la pandemia

El impacto de la pandemia en el mundo es el objeto de muchos estudios en el ámbito económico como en las perspectivas geopolíticas. La realidad se asoma poco a poco y deja ver los estragos en la conducta de las personas, como en los registros estadísticos. Y entre los vislumbres hay algunos que tratan de interpretar que uno de los legados será el fin de la tendencia hacia la globalización. Sin embargo, es claro que, como lo ha afirmado el profesor Jeffrey Sachs de la Universidad de Columbia, los efectos son inversos: la globalización como proceso de interconexión del mundo no sólo se mantiene sino que está abocada a crecer.

La sacudida que representa la ralentización brusca de la economía muestra que la interdependencia es irreversible, y al mismo tiempo acelera el cambio en los equilibrios de poder en el mundo. La globalización, como tendencia, ha provocado que existan diversos polos de desarrollo, innovación y fuerza económica y militar. La más notable es la de Estados Unidos luego de la Segunda Guerra Mundial, pero la fuerza de Europa se manifiesta aún, pero el fenómeno más revelador de nuestro tiempo es la emergencia de la región Asia Pacífico que involucra el desarrollo de China, Japón y otras naciones que se han convertido en locomotoras.

No se pude sino estar de acuerdo con el profesor Sachs cuando afirma que no es malo que existan varios polos de poder en el mundo y no se reduzcan a uno solo. Ahora está claro que la tendencia dominante en la tecnología, las finanzas y el campo militar ve crecer la fuerza de las naciones de Asia y ante ello habrán de tomarse medidas para incrementar la competitividad, pero eso no significa el aislamiento.

Aunque la narrativa de Trump se enfoque en levantar barreras, la realidad se impone al incrementarse el uso de las herramientas digitales. Incluso en el periodo más intenso de la pandemia se registraron avances en el uso de mecanismos digitales de trabajo que ya no se irán, sino que serán herramientas que nos comunican e integran de mejor manera. El comercio electrónico se incrementa y el intercambio de conocimientos, recursos financieros y materiales se sostiene como uno de los motores esenciales de la economía de las naciones más avanzadas y de las potencias intermedias como México.

Aunque la actividad económica ha disminuido sensiblemente, la interrelación crece en la cantidad de información que se intercambia, el número de operaciones y el desarrollo de las habilidades para comunicarnos por las vías electrónicas.

La animadversión a la globalización se produce por estar asociada a la idea de que una genera acumulación de riqueza y poder inconveniente, y en eso hay razón, pero eso no significa que el proceso de interrelación sea malo en sí, sino que los estados deben tomar medidas sociales que impidan la creación de tendencias monopólicas o abusos de las grandes corporaciones.

La globalización es compatible con el desarrollo social, como lo han demostrado las naciones del Norte de Europa que han combinado una fuerte exposición y apertura de mercados, con una profunda interconexión con el mundo, al mismo tiempo que desarrollan políticas de desarrollo igualitario para sus habitantes.

La globalización supone jugar un papel en el mundo y hacerlo con una perspectiva tal que beneficie a las personas. En el caso de México tenemos condiciones geopolíticas que nos permiten participar en los mercados, fomentar la interrelación con el mundo e impulsar una política social activa. Para ello es necesario mantener la apertura de los mercados e inducir el crecimiento de la confianza en los inversionistas y tomadores de decisiones en el mundo.

Nuestra presencia en el mundo ahora mismo se enfrenta a desafíos inéditos derivados de la inseguridad, la crisis económica y otros factores, pero al mismo tiempo tiene la oportunidad de impulsar directrices para fortalecer la interconexión, el intercambio, la interculturalidad y nuestro papel en el mundo. La participación en la globalización de la economía, las finanzas, la cultura y el conocimiento es una oportunidad muy valiosa después de la pandemia.