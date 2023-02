La fortuna de García Luna lo hunde

Del 17 de enero pasado que inició el juicio en Nueva York contra el ex secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, acusado de ser cómplice de “El Chapo”, en el Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York, muchos señalamientos se han hecho buscando que los 12 jurados lo condenen por los tres delitos que la justicia de Estados Unidos le imputa: tráfico de cocaína, uno por delincuencia organizada y otro más por falsedad de declaraciones.

Esta tercera semana del juicio inició con el controvertido testimonio de Héctor Villarreal, ex funcionario del Gobierno de Coahuila en la administración de Humberto Moreira, preso en Estados Unidos, en el sentido de que entregaba sobornos millonarios provenientes del erario de esa Entidad a medios de comunicación para lavar la imagen de García Luna. Refirió que él personalmente llevó mochilas llenas de billetes al periódico El Universal, acusación que fue rechazada por ese diario.

En su mañanera de ayer, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió por enésima ocasión a este juicio y reprochó que la defensa de García Luna se negara a admitir e incluso a pedir que no se diera a conocer este testimonio en el que se hablaba de sobornos a medios de comunicación: “Ayer salió que no quieren los abogados que se dé a conocer la versión de un testigo que habla que entregó García Luna o la Secretaría de Seguridad recursos a un periódico de México, también los mismos abogados dicen ‘eso no’. Yo digo como mexicano ‘eso sí, claro que todo’”.

Lo cierto es que como Villarreal, hasta ahora todos los que han testificado han sido señalamientos sin más elementos que sus propios dichos.

Al ex secretario de Seguridad en el sexenio del panista Felipe Calderón, del 2006 al 2012, y director de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) con el Presidente Vicente Fox, del 2000 al 2006, lo han acusado en el juicio un ex policía federal llamado Arellano y un narcotraficante conocido como Ávila de dejar pasar cargamentos de droga por los aeropuertos a cambio de sobornos. Óscar Nava Valencia ,“El Lobo”, ex líder del cártel del Milenio, dijo que pagó al menos 10 millones de dólares a García Luna a cambio de ayuda y filtraciones de información. Tirso Martínez, otro narco detenido, lo acuso de vínculos con “El Chapo”. Sergio Villareal, alias “El Grande”, dijo que García Luna apoyó al cártel de Sinaloa en su disputa contra el cártel de los Beltrán Leyva y que recibía pagos del narco desde que era director del AFI.

Aunque los abogados de García Luna hacen un balance positivo de lo que hasta hoy ha pasado en el juicio porque no hay ninguna prueba que respalde las acusaciones, lo cierto es que las abultadas cuentas bancarias del acusado seguramente harán que el juez Brian Cogan, quien sentenció de por vida a “El Chapo”, y los 12 jurados finalmente crean los testimonios de los sobornos y sentencien al ex súper policía, quien en su momento fue reconocido por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, su secretaria Hillary Clinton, así como por directores y ex directores de las agencias anticrimen: la CIA, la DEA y el FBI.

Así, la enorme fortuna de García Luna será lo que lo hundirá.

