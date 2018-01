La falla en el sistema

¿Dónde estuvo el error que provocó el asesinato de Alexandra Castellanos? Según la información que dio la Fiscalía General del Estado de Jalisco, Castellanos denunció las amenazas de su pareja y fue atendida oportunamente en el Centro de Justicia para las Mujeres. A principios de diciembre ya contaba con medidas de protección, pues temía que algo pudiese pasarle a ella o a sus hijos. Al parecer no se equivocaba, porque a pesar de eso recibió su “feliz navidad” a bordo de un vehículo y con varios impactos de bala.

No fueron pocas las ocasiones en las que Alexandra aprovechó sus redes sociales para señalar que “una persona a la que le había regalado 15 años de su vida” la hostigaba virtual y presencialmente. La había difamado, amenazado y en muchas ocasiones le hizo sentir tanto miedo que no dudó en tomar acción legal. La autoridad dice haber actuado, pero los resultados hablan por sí mismos. Hubo una falla en el sistema que demuestra que cualquier protocolo fue insuficiente porque el hecho es que Alexandra no volvió a casa. El hecho es que hoy dos hijos se quedaron sin mamá.

Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares que presentó el INEGI en el 2016, el 43% de las mujeres ha sufrido violencia por parte de su pareja. Es decir, en México casi la mitad de las mujeres sufre a causa de insultos, golpes, u otras agresiones por parte de su compañero de vida. Una de ellas fue Alexandra Castellanos. Por eso su familia y amigos marcharon hasta la puerta de Casa Jalisco para pedir justicia. La Fiscalía dio a conocer que se detuvieron a cuatro posibles culpables, entre ellos la ex pareja de la víctima. La Comisión Estatal de Derechos Humanos también inició una investigación alrededor de los funcionarios públicos implicados en la denuncia, buscando posibles desatenciones en el proceso. Todos queremos saber lo mismo: si efectivamente esta denuncia fue hecha y atendida como se debe, ¿dónde estuvo el error?

Por el momento no termina de aclararse si este asesinato podemos achacarlo a la burocracia, a la corrupción, o a una cultura machista omnipresente y letal. O a todos los anteriores. Esperaremos más información para saberlo.

Por lo pronto comenzamos un año con muestras de que la violencia hacia la mujer se reconoce más, pero también con un cuestionamiento importante. Casos como el de Alexandra provocan la rabia de muchas de nosotras, porque con qué confianza podemos denunciar casos tan delicados como este, si al final parece que lo que prevalece es la impunidad. Un buen propósito de año nuevo es no dejar que se olvide su nombre. Ni el de ella, ni el de todas las que no pudieron iniciar este año a causa de un sistema que no supo protegerlas. Justicia para Alexandra. Ni una menos.