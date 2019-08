La exigencia de resultados para los entrenadores

Este es un tema que se ve en cada una de las diferentes escuelas de nuestro Estado, del país y del mundo entero donde se practique tenis.

Pero principalmente en México la exigencia sobre los resultados en los jovencitos que lo practican es muy fuerte.

Desde temprana edad, los padres ven a sus hijos como futuros profesionales, y desde ahí se pierde toda realidad de lo que se debe de buscar cuando los padres meten a sus hijos a la práctica de un deporte, y aún más éste que es individual.

Pobre de aquel joven que a los ocho años gana un torneo, ese jugador ya está listo para los grandes torneos, o por lo menos eso es lo que piensa un padre y algunos entrenadores también.

Todo tiene un proceso que cumplirse y si eso no se respeta, no vendrán más trofeos, sólo frustraciones, hasta dejar de jugar y no tocar una raqueta más en su vida, y eso es lo más triste que puede pasarle a una jovencita o jovencito que empezó con una gran ilusión y todo se terminó, aunque parezca de broma, por un trofeo que ganó a temprana edad.

Esto tiene que estar muy claro para los padres como para todos los entrenadores, que es formativo para toda la vida, y que de ahí se pueden obtener grandes cosas, tanto como jugador como persona, o como profesionista.

Para ello tomen en cuenta estos datos:

¿Cuánto tiempo necesita un coach para dar resultados? Definitivamente, todo coach requiere de un proceso para poder empoderar a su pupilo con las herramientas que lo conducirán al éxito. Este proceso puede llevar desde algunos meses en el caso de un ajuste fino, hasta años en el caso de jugadores que se encuentran en una etapa formativa. En el caso de jugadores que están entre los mejores 100 del mundo, estos ya tienen los recursos técnicos y el ajuste fino es tal vez corregir un detalle de movilidad, estrategia o de otra índole. En el caso de tenistas fuera de ese grupo elite, probablemente se tenga que hacer una revisión desde la cabeza hasta los pies.

Otro tema importante es el coach que es familiar, en este tema hay muchos padres que les gusta involucrarse, pero no saben lo riesgoso en la relación.

¿Qué hay de coaches que son familia? El caso más conocido es el de Rafa Nadal, cuyo tío, Toni, lo entrenó desde que era muy pequeño. Esta situación se suscita con mucha frecuencia en las etapas formativas del tenista, como en el caso de Amanda Anisimova. El problema que se presenta en estos casos, es que frecuentemente el familiar considera al tenista como su creación y de su propiedad, y se convierte en un obstáculo para el crecimiento del jugador, como le sucedió a Bernard Tomic con su padre, John.

Sin duda es hermoso ver a un hijo o hija levantar un trofeo, y no sólo eso, sino que no lo comparte con nadie, el solo lo ganó, él o ella sola sale en la foto, y después todo el mundo vienen y lo felicitan como padre por su logro, en realidad no es tan malo como se ve, sólo hay que tener bien los pies en la tierra, ubicarse y disfrutarlo, y saber que para seguir adelante hay que salir del país a competir con los mejores del mundo, invertir, buscar patrocinadores, y así claro que se puede llegar a ser un gran profesional.