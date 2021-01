Los ciclos que empiezan significan -para mí- siempre esperanza. Son un puerto nuevo al cual uno aspira a llegar con ilusión y ver, sentir, vivir un nuevo amanecer. Cada nuevo amanecer nos ofrece esta esperanza, este no retorno, este nuevo puerto desde donde empezar una nueva etapa. Estos nuevos inicios me saben a bríos de niños que corren entre la espuma de las olas que rompen en la playa. Los niños tienen de pronto esta máxima capacidad de pensar sólo en el aquí y el ahora que yo admiro muchísimo. Yo particularmente sueño poco. He pasado mi vida entera trabajando para producciones artísticas que me han llevado temporadas y temporadas arraigada a un pocos metros cuadrados, escuchando la misma música, la misma cuenta, estando con la misma gente, y con una particular ilusión pero no a una sueño futuro. Quizá mi sueño, se ha hecho realidad conforme ha pasado el tiempo.

En el mundo del arte los artistas nos abrazamos o nos aferramos a ilusiones efímeras que vamos padeciendo, trasnochando, moldeando y finalmente, materializando en algo posible que suele ser una proyección nuestra o de nuestra cotidianidad. Los políticos en cambio tienen sueños. Aquel discurso bellísimo de Martin Luther King arranca las lágrimas porque -en contraposición- veía el futuro. Nosotros, vivimos y construimos desde el pasado. Recogemos pedacitos de nuestra historia, acomodamos aquella plática con la abuela y la ponemos en un texto para que resuene en una obra y se haga pública la vida privada, copiamos el movimiento del hermano cuando bailábamos de jóvenes para aquellos bailarines transeúntes, nos recordamos de cuando murió la tía que adorábamos y que significaba la bandera de la libertad y le dedicamos toda una película y más allá de eso, somos activistas de lo que ocurre a nuestro alrededor porque aquí hemos estado y parece ser, aquí estaremos poniéndole color a la vida misma, siendo la esperanza del ayer.

Arranca el Año Nuevo y con él un cúmulo de expectativas e ilusiones puestas sobre este año al que tenemos mucho que exprimirle pero poco que -siendo realistas- sacarle. Cómo artistas, debemos construir con lo que formamos de manera creativa desde el pasado, desde lo que hemos soñado -porque hoy somos eso que soñamos ser- y como entes, construir también con lo venidero. El año que empieza es de todos y bien vale convertirlo pues, en un año de muchísimo provecho en el que podamos disfrutar de lo que tenemos como grupo artístico, como aquellos niños que juegan sin pensar entre la espuma del mar pero sabiendo que entre todos cuidamos de todos. Espero que los políticos tengan claro el sueño que tienen, desde aquí construiremos juntos este futuro que a cada minuto pasa, el pasado feroz. Bienvenido sea el 2021, por fin. Abran puertas, ventanas y teatros. Estamos listos.

