La disyuntiva republicana …¿y en México?

Hasta ayer jueves por la tarde, ya eran 13 oficialmente los republicanos registrados en la búsqueda de la nominación presidencial para las elecciones del año próximo en Estados Unidos. Si al grupo de aspirantes los ubicamos en el vocabulario de la verborrea política mexicana, podemos decir con mucha precisión que ya hay 13 ‘corcholatas’ y, al paso que van, en los siguientes días esa lista puede crecer, por lo que el partido de oposición del país vecino ya puede empezar a planear en poner una ‘embotelladora’.

En la medida que siguen apareciendo candidatos a la nominación no se dividen más las opiniones al seno del partido republicano, por el contrario, se incrementan los márgenes y se confirma que los porcentajes de posibilidades de obtener el boleto está solamente entre tres, y uno de ellos, lleva una ventaja considerable.

De acuerdo con las encuestas, como la que presentó recientemente el semanario britanico The Economist, coloca al ex presidente Donald Trump con ventaja de 33 puntos porcentuales de ventaja sobre el gobernador de Florida Ron DeSantis, que más o menos coincide con la realizada por la Universidad Monmouth, de New Jersey, que le da a Trump 24 puntos porcentuales sobre DeSantis y 40 puntos de diferencia con el ex vicepresidente Mike Pence.

Al margen de los problemas legales civiles y penales que vive Trump, que cada día se le complican más los procesos, las acusaciones, y crecen sus responsabilidades, tiene ‘tomado por los cuernos’ el control de los republicanos. En los procesos de la nominación de candidato para las elecciones de 2016, donde ganó la presidencia, y en el 2020, donde intenta reelegirse, al seno del partido republicano había un sector que le era hostil. Hoy, en el 2023, la historia es diferente. Además de tener a muchos republicanos de la calle a su favor, en el poder legislativo tiene un amplio dominio. Quienes lo apoyan tienen más de seis años en el control del Comité Nacional Republicano. Más de la mitad de los legisladores republicanos en la Cámara Baja han llegado después del 2016, con el amparo, protección y apoyo de Trump. Aquellos que en las Cámaras -Alta y Baja- que le negaban el respaldo al ex presidente, ya se han retirado. Y aquellos -de su partido- que en el proceso de destitución -impeachment- a que fue sometido Trump hace casi tres años le ‘dieron la espalda’, y que eran 10, solamente quedan dos. Como quien dice, tiene todo el respaldo político republicano dentro del Congreso.

Ron DeSantis y Mike Pence son los únicos contrapesos -por el momento muy debilitados- que pueden en los meses venideros hacer mella a las aspiraciones de Trump de estar por tercera ocasión en la boleta electoral en busca de la presidencia. DeSantis ha dicho que que lo que se necesita es un “despertar”, que el sábado pasado en Iowa definió que es “básicamente una guerra contra la verdad”, por supuesto haciendo referencia a las muchas imprecisiones -mentiras- que el exmandatario usó como parte de sus argumentos para dirigirse al electorado y ponderar sus logros.

Por su parte, Mike Pence, el hombre que como vicepresidente fue la sombra de Trump en la Casa Blanca y que lo apoyó incondicionalmente hasta el dia de la invasión al Congreso el 6 de enero del 2021, apenas se registró para buscar la nominación y ya culpó a Trump de abandonar los principios conservadores y ser culpable de la refriega en el Capitolio. “Trump puso en riesgo a mi familia y a todos en el Capitolio. El pueblo estadounidense merece saber que aquel día, el presidente Trump también exigió que yo eligiera entre él y nuestra Constitución. Pienso que cualquiera que se ponga por encima de la Constitución nunca debe ser presidente de Estados Unidos, y cualquiera que le pida a alguien más ponerse encima de la Constitución nunca debe ser presidente otra vez. Ahora los electores se enfrentarán con la misma disyuntiva”, dijo Pence.

Una ‘guerra’ partidaria dentro de la oposición norteamericana que en los próximos meses se intensificará, así como seguramente el número de aspirantes a estar en la contienda. (Ojalá que la oposición en México estuviera así de activa y que el electorado mexicano en verdad se viera envuelto en una disyuntiva parecida). ¿Usted, qué opina?

