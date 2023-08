La derecha, las elecciones y los matrimonios igualitarios

Aún no se han definido los candidatos presidenciales, por lo que todavía no se han hecho pronunciamientos claros sobre diversos temas de interés público. Sin embargo, más temprano que tarde, los candidatos tendrán que tomar una postura sobre los matrimonios igualitarios, tema de importancia para ciertos sectores de la población. Y, a diferencia de Morena, a la oposición no le será fácil pronunciarse al respecto.

La derecha alemana ha sido, desde tiempo atrás, un ejemplo a seguir para el panismo mexicano. Alemania legalizó el matrimonio igualitario en 2017, aunque sin la aprobación de la Unión Demócrata-Cristiana de Alemania (CDU) y la Unión Social-Cristiana de Baviera (CSU), partidos tradicionales de la derecha germana: 225 legisladores del CDU/CSU votaron en contra, 75 a favor, 4 se abstuvieron y 5 no estuvieron presentes. De acuerdo al Instituto Leibniz de Investigación Económica de la Universidad de Múnich, en aquellos distritos donde legisladores conservadores votaron a favor, los votantes recompensaron al CDU/CSU, mientras que los castigaron en aquellos que votaron en contra. Tiene sentido: de acuerdo a una encuesta de INSA hecha para el

periódico Bild, tres cuartas partes de la población alemana apoyaba el matrimonio igualitario en 2017.

La derecha alemana está dando un giro radical a su posición frente al tema. El presidente del CDU, Friedrich Merz, se ha transforma de una persona que se oponía al matrimonio igualitario y a su adopción de niños, a una que ha declarado que la orientación sexual no debe ser un tema público y que, inclusive, parejas homosexuales podrían ser mejores padres que aquellas heterosexuales, declarando: “Ser conservador también significa estar abierto a buenos argumentos.” Aún no hay un cambio en la doctrina del partido germano, pero parece que solo será cuestión de tiempo de que así sea.

En nuestro país aún no se observa ese cambio de postura en el Partido Acción Nacional (PAN). Cabe destacar que una mayoría de mexicanos se oponen al matrimonio igualitario: 60% está de acuerdo o totalmente de acuerdo que “el matrimonio solo debe ser entre un hombre y una mujer”, de acuerdo al Estudio Nacional Electoral de México (ENEM -2021). Sin embargo, es muy probable que una mayoría de jóvenes apoye la figura. En este escenario, ¿qué posición asumirá el Frente en el tema, con una amalgama de partidos políticos que apoyan el matrimonio igualitario (parte del PRI y PRD), y otra parte que no lo hace (parte del PRI y PAN)? Surge la interrogante de si una candidata como Xóchitl Gálvez pudiese ayudar a modernizar en ese sentido al partido tradicional de la derecha mexicana.

En la década de los setentas el canciller de izquierda alemán, Willy Brandt, modificó la doctrina de su partido político para tirar por la borda la idea de lucha de clases. Es tiempo asimismo de modificar la doctrina de los partidos de derecha sobre el matrimonio igualitario, tanto por un tema de principio como por uno de competitividad electoral.



www.plaza-civica.com

@FernandoNGE

Fernando Núñez de la Garza