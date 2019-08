La debilidad del petróleo

Escribí aquí la semana pasada sobre la debilidad de todos los gobiernos actuales basado en el libro de Moisés Naím, “El fin del poder”. Pero la energía movedora del mundo también está a la baja. Y no me refiero al precio, sino a su producción. Siempre hay gente diciendo: es un mito el pico del petróleo, por ser una cosa de mal augurio, muy pesimista, pero es un hecho. Ya tenemos menos petróleo extraíble de lo de antes.

Aparentemente también es mundial. Fracking y aguas profundas es una manera de medio equilibrar las cosas, pero con el lopezobradorismo no se hará. Pero repito, ya estamos desde hace años en nuestro declive petrolero por más ganas echadas. Incluso imaginando un gobierno inteligente y no destructor de las reformas energéticas, no podríamos llegar a los niveles de antes cuando éramos un Estado petrolero. No se puede. Ese recurso sí es finito, y ya no hablemos del cambio climático para muchos inexistente. Siempre ha habido y habrá cambios climáticos en nuestro planeta. Pero no podernos como humanidad acelerar o provocarlos en nuestro prejuicio. Eso es, disculpe usted mi lector la palabra: idiota.

Me encontraba hace algunos años en una reunión aquí en Guadalajara, invitado por mis amigos empresarios muy generosamente como siempre. La expositora -mis respetos-, Georgina Kessel, era la secretaria de Energía. Por supuesto, gente como ella, para el lopezobradorismo está completamente fuera de la vista por “neoliberal”, lo cual a estas alturas se identifica con las matemáticas, la ciencia, la tecnología y en general el saber. Y quizá odiada porque usa precisamente números. Ya ven, el nuevo gobierno -no llegará a ser un nuevo nuevo régimen sino a un ridículo gigantesco- les espantan los egresados del ITAM aplicando lo estudiado. Porque saben hacer cuentas. Confirmó ella en dicha conferencia el pico del petróleo mexicano. Gracias al azar y al esfuerzo de mucha gente ya no somos una economía dependiente del petróleo, pero el Presidente así lo cree. ¡Y aparte en el carbón! El puente es la tecnología.

Van de nuevo algunas citas de un libro de al lado, “El fin del petróleo” (2004) de Paul Roberts:

“Mientras que climatólogos y ecologistas se preocupan por la calidad de la energía que producimos, otros muchos expertos se inquietan mucho más por la cantidad de energía que podemos generar y, más concretamente, por si podremos producir suficiente energía de cualquier tipo para satisfacer las necesidades presentes y futuras del mundo. En 2020, el planeta necesitará más del doble de la energía que utiliza ahora.

“Para complicar más las cosas, como demuestra nuestro creciente apetito de electricidad, no es sólo cuestión de conseguir suficiente. El auge actual en la tecnología y la información ha hecho de la electricidad el segmento de crecimiento más rápido del mercado energético, y un recurso crucial para las economías emergentes.

En 2020, la demanda de electricidad podría ser un 70% que la actual.

¿Le atinó?