La debilidad creciente de Ricardo Anaya

A la velocidad que se dan los acontecimientos políticos en la carrera presidencial 2018, la renuncia de Margarita Zavala al Partido Acción Nacional (PAN) parece un evento un tanto añejo. ¡Ya pasaron cuatro días! Pero para los dirigentes y personajes con peso real dentro de este partido, las consecuencias transcurren en cámara lenta.

Mientras en Jalisco el presidente estatal, Miguel Ángel Martínez, augura que el PAN va a superar sin problema esta renuncia porque “en la historia del partido no hay comportamientos gregarios” de renuncias masivas porque una figura haya dejado las filas azules, varios ex gobernadores dicen y hacen lo contrario.

Ahí está la carta de protesta firmada por ex mandatarios panistas como Alberto Cárdenas Jiménez, Emilio González Márquez (dos jaliscienses), Fernando Canales Clariond (de Nuevo León), Alejandro González Alcocer y José Guadalupe Osuna Millán (dos bajacalifornianos). Habrá quienes argumenten que ellos ya se fueron y hoy no ocupan espacios de poder.

Dejemos entonces a los ex gobernadores y enfoquémonos en quienes sí ostentan cargos: senadores, diputados federales y locales; alcaldes y otros tantos funcionarios que hoy están replanteándose su fidelidad a las siglas panistas y sobre todo, a la estructura férreamente controlada por Ricardo Anaya y sus aliados.

Cárdenas Jiménez me asegura que está analizando si jurídicamente puede mantenerse en las filas de Acción Nacional, “el único partido político en el que creo”, y al mismo tiempo apoyar a Margarita Zavala en sus aspiraciones presidenciales. Su decisión ya está tomada: “si no se puede, me voy”.

Otro ex mandatario panista, Francisco Javier Ramírez Acuña, lamenta que a Zavala la hayan orillado a tomar esa decisión, y aunque reconoce la inteligencia y habilidad de Ricardo Anaya para mantener sus aspiraciones y el manejo del partido, me dice que “no ha sido un buen presidente del PAN” y está afectado por “ese corporativismo que tanto daño le ha hecho al partido”.

Intervino otra vez Martínez Espinoza para afirmar que a Cárdenas y Ramírez Acuña los buscará para pedir que se comporten con apego a los estatutos. ¿Qué dicen esos estatutos?, le pregunté. “Que no se puede apoyar a ningún candidato que no sea del partido”.

Aunque la señora Zavala no sea todavía candidata, lo que se adivina detrás de las palabras del dirigente estatal es la intención de castigo. No es sólo él; ya hay voces de otros panistas en espacios de poder que urgen a sacar de Acción Nacional a todos aquellos que públicamente o en privado, respalden a Margarita Zavala.

Repito: parece que la renuncia de la esposa del ex presidente Calderón ya es asunto muy visto, sobre todo en Twitter y Facebook, pero todavía quedan muchas sorpresas por revelarse. La resistencia del calderonismo y de quienes reprueban el control total ejercido por Anaya y los suyos aún no se ha agotado.

Ricardo Anaya no va a perder el control del partido. No lo van a obligar a dejar el cargo.

Pero esa agenda festiva y desbordada que lo hizo gritar el triunfo del PAN en 2018 y su regreso a Los Pinos con él como presidente, naturalmente, esa agenda sí está perdiendo color. Se está debilitando.