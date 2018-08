La culpa es del indio…

En el seno de los partidos abrumadoramente vencidos en las elecciones del pasado 1 de julio, no han faltado quienes buscan echarle la culpa al que no la tiene, para desligarse ellos mismos de lo que fue mayormente su responsabilidad.

No ha sido una excepción el PRI, donde la derrota, aunque previsible, significó un verdadero tsunami o, si se quiere, una verdadera aplanadora muy parecida a las múltiples victorias que había tenido antaño.

Con justa razón, en las bases de tal organismo hay reclamos a su dirigencia en el sentido de que no las tomaron en cuenta, les impusieron candidatos que no eran ni conducentes y, lo que es peor, ni siquiera priistas, que no contaron con ayuda de los gobiernos que habían emanado de sus filas y que muchos de quienes encabezaron a éstos resultaron tan escandalosamente corruptos que generaron el rencor de propios y extraños.

Pero con fuerza, se viene consolidando la idea de que lo peor fue que, desde hace años, el PRI perdió el rumbo y acabó abrazando un ideario neoliberal absolutamente contrario a su manera de ser y a sus orígenes y tradición. De ahí que se acabaran abriendo las puertas para las diferentes candidaturas de todos los niveles a gente que no tan solo militaba hasta hace poco en otros partidos sino que, incluso, había abandonado al PRI tiempo atrás y ahora volvía por una vía principal.

Todo ello tiene buena dosis de razón, aunque quizá resulte exagerado, pero lo que es ahora inadmisible es que, quien se encuentra desde hace tiempo en la primera plana del tricolor pretenda “sacarse las pulgas de encima” echándole la culpa a quien menos la tiene.

La presidente Ruiz Massieu acaba de declarar categóricamente que la derrota se debió a que el Partido no supo “apropiarse de un candidato tan bueno como Meade”. Es decir, el PRI no cayó en la cuenta de su calidad y no supo aprovecharlo...

Independientemente de que el Gobierno al que ella pertenece perdió de vista al nacionalismo revolucionario y abrazó, en términos mexicanos, un neoporfirismo descarnado que olvidó los compromisos y las necesidades del campo y de la ciudad, a la hora de enfocarse a las elecciones mismas, echó mano de gente que en la víspera todavía militaba en Acción Nacional. De igual manera arremetió con una furia inusitada contra el Partido que ya se vislumbraba que iba a ganar, sin tomar en cuenta de que Morena esgrimía precisamente ideas que la cúpula del PRI había mandado al rincón de los desperdicios tiempo atrás.

No en vano, los detractores del futuro gobierno. Proclaman que es una vuelta al PRI de antes. Lo que no dicen es que fue el PRI del gran desarrollo nacional y el que ganó para nuestro país un prestigio inusitado.

Lo que resulta cierto es que el neo porfirismo no viene de ayer: lo hizo suyo el PAN durante su “docena trágica” pero ya lo habían comenzado a abrazar Salinas y Zedillo.

Pero ahora resulta, según la señora Ruiz Massieu Salinas de Gortari, que quien tuvo la culpa fue el indio y no quien lo hizo compadre.

(jm@pgc-sa.com)