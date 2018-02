La amistad en la era de Face

Nuestros amigos eran limitados hasta que llegó Facebook. ¿No? ¿Sí? Dígalo con un like…

La llegada del loco y adictivo Facebook a mi vida laboral me facilitó ciertas cosas: Encontrar a alguien (artista, amigo de la infancia, publirrelacionista, agencia, conocido, contacto o ex), me ahorro tiempo, teléfono, identidades y dinero y en el transcurso de la peripecia me divierto como enana encontrándome gente por todos lados.

Sin embargo en la vida personal y, aunque los niveles de adicción a esta red nos impidan verlo; no se pueden construir relaciones duraderas a través de una red social, salvo, casos excepcionales. Yo he sido increíblemente dinámica en face tanto para promocionar eventos, encontrar actrices, directores, agencias y también por chismosa con mis amigos, literal. A los desconocidos casi ni les hablo, así de sangrona. Por ejemplo, la parte mocha que llevo dentro, me impide meterme a Tinder, ¿para qué? –me pregunto- en un mundo virtual todo es un poco falso, creo. ¿Soy capaz de hacerme –a sabiendas- un novio falso en una red llena de impostura, juego y soledades? ( ¿O será la tapatía católica juzgona que llevo dentro la que no me permite el deschongue?)

Ya lo dijeron Lana y Lily Wachowski en Matrix: ¿qué tanto hay de verdadero en ese mundo nuevo al que estamos accediendo y del cual todavía no tenemos ni consciencia? ¿Le parece saludable que sus hijos pequeños o sobrinos consentidos, accedan ya al mundo virtual para hacer amistades?

Respóndase usted.

No hablo de que tengan una Tablet, o un iphone. Eso es otra cosa. Hablo de acceder al mundo virtual con todas las reglas que este impone.

Generalmente no soy partícipe de las celebraciones de San Valentín, no sé… la edad, la amargura, la realidad o que los chocolates están caros, pero a estas alturas estoy decidida a celebrar el día del amor real, de las amistades reales, de las relaciones reales… Yo las amo, con todo y sus defectos…

Me gusta que la gente haga citas, que la gente se arregle… Me encanta todo el ceremonial para salir con las amigas, con el novio… No solo por el contacto humano, sino por las normas de relación entre los individuos. Y porque está bonito establecer pequeños actos de fe entre las personas, así como las películas de antes.

Este San Valentín recibí más de 50 tarjetas cibernéticas, fueron sólo cinco de estas 50 quienes expresaron su deseo de verme en persona. Cinco personas que me quieren invitar un café, para verme a la cara, así de frente en algún lugar bonito de esta ciudad y platicarme su vida… Qué bonito… pensé… Hoy sí tengo que celebrar. Gracias.