La “Verdadera Orejona” (parte 1)

Por fin se reanuda la próxima semana la UEFA Champions League en su etapa más interesante, y donde realmente se enfrentan los verdaderos contendientes de cada año con alguno que otro aspirante sobresaliente de la temporada en turno.

Digamos que recién empieza la Champions de verdad, y vaya que el sorteo nos ha dejado cruces espectaculares y temerarios desde esta etapa de Octavos de Final. Con la mirada puesta especialmente en el PSG vs Real Madrid, Barcelona vs Chelsea, Tottenham vs Juventus y Manchester United vs Sevilla, iremos desmenuzando poco a poco lo mejor de cada eliminatoria.

Hoy revisaremos los partidos del martes 13 y miércoles 14 de febrero, y en el siguiente artículo los que falten.

• Basilea vs. Manchester City: Desde nuestro punto de vista el duelo más disparejo de todos, pues a pesar de que el club suizo se ha acostumbrado a dar una que otra sorpresa en fase de grupos y ya tiene experiencia en esta instancia, se enfrenta a una maquinaria de buen futbol en los dirigidos por Pep. Esta campaña ha sido la de la consolidación de los Citizens, y realmente se ha visto una evolución respecto a años anteriores.

La idea del estilo de juego y la formación táctica la tienen perfectamente clara, y han apuntalado a una defensa que era su punto débil en 2017. Esperen un marcador global abultado, con todo y que el Basilea se defienda en la raya con medio equipo.

• Juventus vs. Tottenham: La Vecchia Signora ha batallado más tanto en el Calccio como en Europa este año, pues nunca es fácil sustituir a jugadores de la talla de Dani Alves y Leonardo Bonucci, ambos de lo mejor a nivel mundial en sus posiciones. También la baja de juego de Dybala ha sido considerable y pesa mucho en la generación hacia el frente. Sin embargo, un equipo de su tradición y potencial nunca puede ser descartado, y deberá partir como favorito ante un Tottenham que históricamente decepciona a la hora buena.

Por otro lado, el cuadro de Mauricio Pochettino ha lucido como hace mucho no lo hacía en esta competición, y el momento de su tridente, Alli-Kane-Eriksen, parece inmejorable. La defensa y el medio campo mantienen una solidez importante, y creemos que aunque será muy parejo hasta el final, los Spurs finalmente avanzarán a Cuartos.

• Porto vs. Liverpool: Dos equipos que viven un buen momento en sus Ligas, aunque la diferencia de nivel entre ellas sea muy distinta; de ahí es donde nos gustaría partir para explicar por qué el Liverpool debe ser el gran favorito.

La competencia que tiene el Porto en Portugal no es un gran parámetro para analizarlos, mientras que sus actuaciones en la fase de grupos sí nos pueden ayudar más, y ahí es donde hasta el momento dejan mucho que desear. Su plantel en general es de calidad mediana, y necesitarán a un “Tecatito” Corona inspirado para realmente marcar diferencias en el área rival.

El Liverpool en cambio, cuenta con jugadores distintos que en todo momento te pueden hacer una jugada y liquidarte. Lo de Mohamed Salah ha sido impresionante toda la temporada, y está convertido en un jugador top ten mundial sin lugar a dudas. Le hará falta un gran socio como Coutinho, aunque Firmino y Mané han estado ahí para ayudar mucho. Los Reds deberían estar en la siguiente ronda sin tantos problemas.

• Real Madrid vs. PSG: Finalmente, hablemos del plato fuerte de la jornada, el bicampeón de Europa, en plena crisis, enfrentará al “super” París Saint-Germain plagado de figuras y de arsenal ofensivo.

Difícil no poner como favorito al rey de este torneo contra el rival que sea y en el momento que sea, lo cierto es que hoy por hoy, en verdad luce muy complicado que los merengues puedan llevarse una serie tan brava como ésta.

De lo que carece el cuadro de Zinedine Zidane es de lo que le sobra a Unai Emery: armas y variantes al ataque. Sólo Cavani (21) y Neymar (18) tienen los mismos goles que toda la plantilla completa del cuadro blanco, sí, ¡tal como lo escuchan!

Eso sin contar a Kylian Mbappé, Angel di María, Julian Draxler, Rabiot, etc.

Si al menos el Madrid tuviera la solidez defensiva de los años anteriores, o el medio campo tuviera esa fluidez y dinámica que lo caracterizaba, la cosa sería más pareja.

La realidad es que hay un desgaste físico acumulado dramático en la plantilla madridista, y no lo han sabido contrarrestar con buenos fichajes; lo peor de todo es que se han desarmado con las salidas de Morata, James y Pepe.

Dudamos que les alcance con algún resurgimiento milagroso, ya que simplemente el club francés se ve más completo línea por línea en la actualidad.