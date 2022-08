La LaMP y los extranjeros

La Liga Mexicana del Pacífico autoriza a sus 10 clubes, en 2022, a presentar un roster de 30 jugadores activos, de los cuales 6 -como máximo- pueden ser extranjeros.

Los foráneos de cada equipo son seleccionados cuidadosamente y cada equipo utiliza estos elementos para cubrir huecos que no logran llenar, con plena satisfacción, con mexicanos. Es fundamental para todos los equipos tener una base nacional sólida y con profundidad.

El intercambio de peloteros de varias nacionalidades enriquece al beisbol, como sucede en la MLB, y a las sociedades, con las migraciones ordenadas.

En la década de los años 50 la pelota cubana era de las más fuertes del mundo, sólo medio escalón atrás de las Ligas Mayores y mexicanos tenían cabida en ese beisbol, lo enriquecían. Beto Ávila, Vinicio García, Jesús “Chanquilón” Díaz, “La Coyota” Daniel Ríos, Manuel “Cochihuila” Valenzuela, Panchillo Ramírez, el “Clipper” Felipe Montemayor, la “Mala” Epitacio Torres y varios más se unían a los equipos cubanos, así como ellos lo hacían en nuestras Ligas.

En el beisbol mexicano es común encontrar jugadores dominicanos, venezolanos, colombianos, panameños, estadounidenses, japoneses, coreanos, cubanos, italianos, brasileños.

El número de 5, 6 o 7 extranjeros es lo que usualmente se ha aceptado, aunque en ocasiones se ha ampliado por razones de expansión u otras consideraciones. Creemos es una cantidad adecuada, pues permite a los equipos dar oportunidad al talento nacional y a la vez tener peloteros extranjeros que refuercen y así ofrecer un espectáculo más atractivo al aficionado que desea admirar y conocer jugadores de otras latitudes, hacer comparaciones.

El tratamiento, en nuestro criterio, que debe dar en un futuro muy próximo la LaMP a los mexicanos nacidos en EUA debe ser diferente, dándoles un cupo especial de dos o tres elementos. Pudieran ser cinco extranjeros y dos o tres mexicoestadounidenses.

La Liga Mexicana de Beisbol, que se juega en el verano, mantiene una política diferente: acepta 7 extranjeros y considera como mexicanos a todos aquellos que gocen de esta nacionalidad, y como requisito se pide el pasaporte mexicano. Así, hay equipos que pueden tener mayoría de peloteros que no nacieron en México. Lo anterior no puede calificarse como bueno o malo, pues depende de lo que cada club tenga como objetivo y a su vez no contravenir el que se tiene como Liga.

La LMB tiene en sus 18 clubes a aquellos que buscan el espectáculo y el campeonato como fin primordial (Tijuana, Yucatán, Acereros); otros, generalmente con menos recursos, buscan el desarrollo del pelotero nacional. Hay también un grupo intermedio que trata de equilibrar ambas corrientes (Diablos, Sultanes, Tabasco, Unión Laguna).

Los Charros de Jalisco cuentan en su roster de la Temporada 2022-23, como extranjeros, con Dariel Álvarez (OF y 1B), Brennan Bernardino (inicialista), Alex Tovalín (relevista), Jared Wilson (inicialista y relevista) y a su nueva contratación, Josh Lueke (cerrador). Además, espera uno o dos pitchers de primera línea como inicialistas, y posiblemente un jugador más de posición, que puede ser Nick Williams. De ellos saldrán, después de los entrenamientos, los 6 elegidos.

