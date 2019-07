La Champions League de los olvidados

Apenas un mes después de ver al Liverpool levantar su sexta Copa de Europa en Madrid, la nueva UEFA Champions League 2019-2020 arrancó actividades en sus fases preliminares, en donde los campeones de las Ligas más modestas de Europa se despedazarán unos contra otros para alcanzar un pequeño cupo en el torneo más mediático del Viejo Continente.

Tras las presiones de los grandes clubes europeos, los cuales han amagado con realizar una “Superliga europea”, la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) ha cedido y convirtió su torneo en un barrio exclusivo para los más ricos. De los 32 cupos disponibles, la mitad se entregan directamente a las cuatro principales Ligas de Europa -Inglaterra, Alemania, España e Italia-, cuando la UEFA tiene 55 miembros.

Actualmente, 26 de las 32 bolitas que se sortearán para la Fase de Grupos ya tienen nombre, por lo cual 45 clubes de toda Europa se disputan este verano los seis puestos restantes mientras los grandes clubes descansan y se concentran en sus pretemporadas.

Para completar los grupos de la Champions League, se jugarán cuatro rondas clasificatorias, y en estos días se disputa la primera. Ya están presentes clubes históricos como Estrella Roja de Belgrado, campeón de Europa en 1991 y quien le ganó 2-0 en la pasada edición al postrero campeón Liverpool; y el Celtic de Glasgow, campeón escocés cuya única Copa de Europa la ganó en el lejano 1967 al Inter de Milán.

El delantero mexicano Marco Bueno, ex jugador de Chivas y otros cinco clubes mexicanos, así como campeón del mundo Sub-17 en 2011, decidió enrolarse con el campeón de Finlandia, HJK Helsinki, tras no recibir más oportunidades en nuestro país. Aunque apenas ha jugado nueve partidos en su nuevo club, sin goles anotados, Bueno intentará pasar las cuatro rondas previas y jugar la Champions, torneo cuya Fase de Grupos no juega su club desde 1998.

Otros clubes participantes tienen historias interesantes. El Qarabag de Azerbaiyán, por ejemplo, jugaba en la ciudad de Agdam hasta 1993, pero debido al conflicto de Nagorno-Karabaj -explicado aquí- tuvieron que mudarse a la capital Bakú. Agdam fue ocupada por el ejército armenio y actualmente es una ciudad fantasma.

En el caso del Feronikeli de Kosovo, su estadio se llama Rexhep Rexhepi en honor a un jugador del club vinculado a las Fuerzas de Liberación de Kosovo, quien murió asesinado por el ejército serbio en 1999. Este territorio es reclamado por Serbia como propio, pero ha sido habitado mayoritariamente por población de origen albanés, quienes profesan la religión musulmana. Algunos futbolistas nacidos en Kosovo, como Xherdan Shaqiri y Granit Xhaka, ahora juegan para la Selección Suiza, y con dos goles anotados por ellos eliminaron a Serbia y lo festejaron haciendo símbolos kosovares.

La primera ronda clasificatoria se completa con equipos habituales de estas fases que en algún momento jugaron la ronda grupal de la Champions, como el Cluj de Rumania, el BATE Borisov de Bielorrusia, y el Rosenborg de Noruega. En las siguientes rondas, esperan clubes como el Ajax de Ámsterdam, equipo sorpresa de la pasada Champions, o el PSV Eindhoven, donde militan -todavía- Hirving Lozano y Erick Gutiérrez.