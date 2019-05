La AIBA, fuera de los Juegos Olímpicos

Que la AIBA (Asociación Internacional de Boxeo Amateur) se retire de la organización del torneo de boxeo de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, recomendó el Comité Olímpico Internacional (COI).

Recomendación que debe ser validada en la sesión que el COI celebrará en junio en Lausana, aunque debería ser una formalidad la aprobación de lo decidido por una comisión ejecutiva que, en cambio, apostó por mantener el boxeo en el programa olímpico de Tokio. Publicó Notifight.com

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, dijo que al dejar fuera a la AIBA, queda descartada la posibilidad de que se enfrenten en Juegos Olímpicos boxeadores profesionales con amateurs.

El ex presidente del máximo organismo rector del boxeo mundial, José Sulaimán, siempre se refirió a la AIBA como una mafia bien organizada. Historial el de esta asociación con decisiones que se convirtieron en escandalosos robos. Ya el año pasado el COI amenazó con excluir al boxeo de Tokio 2020, las decisiones de los jueces (de la AIBA) para favorecer, históricamente, a los competidores europeos, es historial conocido.

En 2018 la Junta Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional no estaba satisfecha con el informe de la AIBA sobre sus problemas de gobernanza, finanzas, arbitraje y antidopaje y que, por tanto, podría excluir al deporte de las próximas citas olímpicas.

El presidente del COI, Thomas Bach, explicó que el organismo está “extremadamente preocupado” por la deriva del deporte del boxeo.

En los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro las decisiones de los jueces de la AIBA, atracaron a boxeadores representantes de Kazajistán y Estados Unidos.

Para esta justa la AIBA suspendió cautelarmente a los jueces y árbitros, mientras llevaba a cabo una investigación por sus polémicas decisiones. Los 36 jueces y árbitros que trabajaron en los Juegos Olímpicos “no participarán en ningún evento de la AIBA hasta que la investigación llegue a una conclusión”. Sin embargo, los jueces y árbitros siguieron trabajando como si nada hasta el final de los Juegos. A boxeadores mexicanos también los atracaron en anteriores Juegos Olímpicos.

La AIBA anunció en 2011 su incursión en el boxeo profesional, los Juegos Olímpicos de 2016 serían el aparador. En 2012 el ex presidente del CMB, José Sulaimán dijo que “la Carabina de Ambrosio y la AIBA Professional Boxing (APB) es lo mismo, no tienen experiencia, ni saben en lo que se van a meter”. En 2016 Mauricio Sulaimán, inició un movimiento para frustrar los intentos insidiosos del ex presidente de la AIBA Dr. Ching-Kuo Wu, en su intento de permitir la participación de boxeadores profesionales en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, Brasil. Anunció que “será expulsado del organismo cualquier campeón del CMB y cualquier boxeador dentro de las primeras 15 posiciones de las clasificaciones, que participe en las Olimpiadas”.

