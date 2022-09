Julio Urías sigue buscando el Cy Young

Sin duda alguna el serpentinero sinaloense, Julio Urías, está realizando una gran actuación en esta campaña 2022 de las Grandes Ligas con sus Dodgers de Los Ángeles, único equipo con el que ha visto acción desde que debutó en el año de 2016. El todavía joven, pero ya experimentado lanzador mexicano que como sabemos ha superado grandes problemas de salud y de inmadurez, se encuentra nuevamente en una etapa muy importante de su trayectoria como ligamayorista, aunque lamentablemente parece que volverá a quedarse sin lograr el anhelado trofeo Cy Young que se otorga al mejor pitcher de cada una de las Ligas Mayores, y lejos también de batir su propia marca que es de 20 victorias que registró en la temporada pasada, a pesar de que su récord de eficacia, es decir, el promedio de carreras admitidas por cada nueve innings lanzados en esta campaña es muy bajo de apenas 2.25, y que acumula ya 17 victorias.

No obstante su gran labor realizada en la última salida que tuvo el pasado jueves 22 de este mes en que lanzó por espacio de cinco entradas y un tercio, recibiendo tres hits y solo una carrera por cinco ponches y habiendo dejado el cotejo empatado, fue hasta la novena entrada cuando su equipo logró imponerse ante los Diamondbacks de Arizona, pero en su cuenta personal no le alcanzó para sumar su victoria 18.

El asunto es que el tiempo se acorta en su contra, ya que, si nos atenemos al calendario de los cotejos que hacen falta, Dodgers estará jugando el día de hoy el segundo cotejo y mañana domingo el tercero de la serie contra Cardenales de San Luis, para tener un día de descanso el lunes 26 y posteriormente una expedición de tres eventos los días 27, 28 y 29 del mes en curso en San Diego, y posteriormente cerraría la campaña jugando cinco últimos cotejos entre el 30 de septiembre y el 5 de octubre contra los Rockies de Colorado.

Si no tuviera que respetarse la rotación, Urías podría alcanzar quizá forzadamente a tener todavía tres salidas, pero como seguramente Dave Roberts no hará ningún ajuste para beneficiarlo y no es además la costumbre, lo más probable es que Julio tenga su próxima salida el 27 de septiembre ante Los Padres y la última el 1 de octubre ante Colorado en Los Ángeles, pudiendo lograr tal vez la tercera actuación si es que llegara, con un día menos de descanso, al último cotejo de la temporada el día 5 lo cual es prácticamente improbable.

De manera tal que Urías podría llegar a 18 o 19 victorias con lo que sería una excelente campaña, insistiendo en que su porcentaje de carreras limpias de apenas 2.25 es de lo mejor que existe actualmente en la Liga, y considerando que durante toda su trayectoria de 135 apariciones en la loma acumula 49 victorias, 17 derrotas y un porcentaje de carreras limpias de 2.86.

Si se analiza con corte al día 22 tendríamos que establecer que Urías ocupa el lugar número tres en la lista de los mejores serpentineros abridores en relación a su porcentaje de carreras limpias admitidas por cada nueve episodios; abajo de quien encabeza la lista Justin Verlander de los Astros que está en 1.82, y también abajo de Dylan Cease lanzador de los Medias Blancas de Chicago que tiene 2.13.

Es pues una campaña exitosa para el sinaloense, quien es ya el principal eje de la rotación de los Dodgers y será un pilar fundamental para enfrentar la Postemporada, para la cual ya tiene asegurado el boleto su novena al haber no solamente clasificado sino amarrado el primer lugar de su División y estar muy en la línea de consolidarse al fin de la agenda ordinaria como el mejor de ambas ligas siendo el favorito para obtener el gallardete de la Nacional en busca de un título más de Serie Mundial.

bambinazos61@gmail.com

@salvadorcosio