Julieta Franco, experiencia en docencia

El pasado 15 de mayo se celebró el día del maestro y no podía dejar omisa esta importante fecha, mereciéndome mi respeto todas aquellas personas que se dedican al arte de la enseñanza. Comienzo diciendo que se dedican al arte, porque el profesor es un artista que, a través de su metodología, las competencias, conocimientos y habilidades crean un lienzo en cada una de las mentes de sus alumnos para que aparezca; el profesionista del presente y del futuro. Una maestra es un compendio de virtudes que conlleva responsabilidades, una de ellas es lograr los objetivos que se propone con sus alumnos a través de la utilización del dominio teórico de los paradigmas educativos, con el fin de ser capaz de transformar un alma en un torrente de fuerza y habilidades. Julieta Franco, Psicoanalista Clínica y Psicoterapeuta de niños y adolescentes, nos adentra en su práctica diaria: “Saber manejar las teorías en el campo del conocimiento y la comunicación siendo necesario la actualización constante en sus saberes. Es importante que como maestra tenga un acercamiento con la personalidad de cada uno de mis alumnos para que su trabajo sea más significativo, ya que muchas veces el no entender el psiquismo humano genera confusiones y malos entendidos en su práctica, creyendo que no es excelente en su desempeño.”

“La psicología es una ciencia auxiliar en el campo de la docencia, porque uno de los principales papeles de esta magna obra que es el mundo de la enseñanza es el entender el comportamiento del ser humano para saber cómo ejecutar el aprendizaje, el docente debe de considerar que su práctica educativa se enmarca por relaciones de índole afectivas, cognitivas y volitivas, que le permite convenir a sus alumnos de manera integral.”

“Mi rol como maestro no debe ser sólo proporcionar información, sino ser un mediador para que el alumno se relacione con el ambiente. Es necesario que pueda crear una atmósfera que invite a mis alumnos el gusto por aprender, a que pueda construir su propio aprendizaje, a que elaboren sus propias investigaciones para presentar nuevo contenido teórico, y no sólo a que haga una copia de lo que él o yo les dicte. El compartir ideas y dejar escuchar las de todos los que conforman el aula de clases, genera una experiencia en la que se construye diálogos significativos, siendo la base del aprendizaje colaborativo.

Indudablemente, es un guía que conduce a una dirección que convenga en función a las necesidades y las virtudes de los sujetos. Sin su atención, dedicación y sobre todo su amor a la profesión, las personas no serían los médicos, ingenieros, psicólogos, contadores o profesionistas de hoy en día.”

Por ello, debemos homenajear a estos artistas que moldean con sus conocimientos a todo sujeto que se quiere superar a través de destacar la importante labor educativa que cumplen, porque son junto con los progenitores quienes transmiten valores a los hijos. Crear conciencia a la sociedad sobre una buena educación y formación para prevenir situaciones de riesgo a través de darle relevancia al papel del profesor y prestigiar su función. Reforzar el apoyo entre la familia, sociedad y principalmente la institución o escuela. Agradecerles su gran labor realizada en cada etapa de vida del ser humano. Promover la recuperación entre aquellas personas que dejaron la ilusión de formarse para que los maestros puedan transmitirles la función que desarrollan.

“Nunca es tarde para levantar y volver a empezar a ser emprendedores, innovadores con una buena educación, esto resiste conocer la situación del trabajo docente para que a partir de allí se piense en actualizaciones y se desarrolle una educación más holística. Para ser un buen docente no solo es trabajar el objeto de estudio o transmitir contenido, lo que debe de ofrecer son estrategias para estimular a los estudiantes para que puedan asumir con individualidad y responsabilidad el proceso de construcción de conocimientos, con el fin de que el trabajo de enseñanza y aprendizaje, no esté lleno de críticas y sea desvalorada.”.

Un buen maestro es como un escultor, puliendo espíritus… Exaltan lo mejor del ser humano… Ergo, mejores ciudadanos.

