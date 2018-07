Juego de Estrellas sin peloteros mexicanos

Terminó la primera mitad de la campaña 2018 de las Grandes Ligas y tanto ayer como hoy, la Ciudad de Washington D.C., capital de los Estados Unidos de América, es la sede de las actividades espectaculares típicas de media anualidad beisbolera de la llamada Gran Carpa, ya que el día de ayer se realizó el famoso “Derby de Homeruns” en tanto que este día se efectúa el esperado Juego de Estrellas. Ya se ha anotado con tristeza que en lo correspondiente a dichas tradicionales festividades deportivas propias de la mitad de la actual campaña en las Ligas Nacional y Americana ningún pelotero mexicano fue convocado a participar.

La realidad es que, a diferencia de otros años, de la casi veintena de peloteros mexicanos activos jugando esta campaña hasta ahora en los diversos equipos de Grandes Ligas no hay ninguno que pueda significarse como que descolló para efectos de haber sido considerado en la selección de cualquiera de los dos conjuntos representativos de la Nacional o la Americana, quizá los que más pudieran haberse acercado a tal distinción hubieran sido el lanzador de Mantarrayas de Tampa Bay, Sergio Francisco Romo, y el infielder de Padres de San Diego, Christyian Iván Villanueva Limón, mas no les alcanzó su desempeño.

Otro beisbolista mexicano que no tuvo un mal trabajo con los Medias Rojas de Boston fue el serpentinero derecho de Ciudad Obregón, Sonora, Héctor Velázquez Aguilar, mas al igual que al cerrador californiano de padres con raíces jaliscienses, Sergio Romo, y al tapatío Christian Villanueva, las circunstancias no les favorecieron, y ya sabemos que se descarriló la ilusión del sinaloense José Roberto Osuna Quintero, que apenas el año pasado disfrutó ser parte del Juego de Estrellas de la Gran Carpa y ahora se quedó fuera, pues aunque una temporada de ensueño de tajo dejó de jugar por suspensión derivada de un problema legal extra deportivo que aún lo mantiene inactivo con sus Azulejos de Toronto.

Sergio Romo ha venido de menos a más y ya se adueñó de la titularidad como cerrador en Tampa Bay, habiendo ligado bastantes buenas actuaciones desde la mitad de la primera parte de la campaña hasta incluso su más reciente intervención el pasado domingo 15 de julio ante Mellizos en Minnesota, fue llamado por su mánager Cash a lanzar la novena entrada y la sacó en buen término sin recibir carrera más no hubo respaldo ofensivo de los Mantarrayas y en el décimo inning perdieron ya ante la desafortunada serpentina de otro lanzador que fue Matt Andriesse y no pudo preservar un posible triunfo de Tampa al aceptar un poderoso grand slam.

Quizá si hubiere iniciado más pronto el repunte de Romo en esta campaña y además no hubiera estado inmerso en el experimento del timonel Cash en usarlo como inicialista en varios juegos —que aunque cumplió e incluso más que bien en sus actuaciones— pudiera haber tenido tiempo de consolidarse como cerrador competitivo en cuanto a la Liga Americana, pues Sergio está demostrando calidad y gran inteligencia al lanzar como taponero y ahora de nuevo como cerrojero.

En el caso del tercera base de los Padres de San Diego, el tapatío Christian Villanueva, inició muy fuerte la actual temporada de las Ligas Mayores logrando el galardón al novato del mes de abril y aspirando quizá a obtener el trofeo al mejor pelotero novel en el Viejo Circuito, y aunque en su última intervención el pasado domingo 15 de julio botó la esférica llegando a su bambinazo número 19 de la campaña y además cumplió bien con el tolete bateando dos imparables en tres turnos con ese vuelacercas y un doblete, produciendo dos carreras para los frailes, pero los sudcalifornianos sucumbieron ante Cachorros de Chicago por siete carreras a cuatro. Villanueva no ha sido demasiado consistente con el tolete, por más que al llegar a su decimonoveno palo de vuelta entera y poseer el récord como el beisbolista mexicano con más cuadrangulares en una temporada jugando como novato, superando con ello a varias glorias del beisbol mexicano, el de Guadalajara no ha podido consolidarse como un bateador consistente y su promedio de bateo no es espectacular además que su producción tampoco es muy prolífica en cuanto a remolcar compañeros a la tierra prometida.

En cuanto a Héctor Velázquez, el derecho sonorense ha tenido buen desempeño jugando para Medias Rojas de Boston, pero estando en un equipo en el que no ha podido ser parte formal del rol de abridores y se desempeña desde el bullpen, aun cuando se puede calificar de sobresaliente su tarea monticular, no ha logrado sobresalir al grado de competir con otros serpentineros relevistas jugando en esta campaña como parte fundamental de la labor como responsables de la lomita de las responsabilidades preservando ventajas o acopiando triunfos aún actuando como relevo.

Hay que señalar que el serpentinero sonorense Marco René Estrada, quien tiene ya varios años en Azulejos de Toronto, y además de Roberto Osuna ha estado en los últimos años en Juegos de Estrellas, ha tenido una campaña 2018 plena de altibajos y quedó muy lejos de ser considerado para la edición de este año del tradicional juego espectáculo de media temporada de la Gran Carpa. Habrá que esperar que el próximo año sea mejor para los peloteros mexicanos y sean varios los que estando descollando sean nominados.

