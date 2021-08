¿''Canelo'' ante quién?, ya repasamos los listados súpermediano de los cuatro organismos prestigiosos que rigen los destinos del boxeo, y de cuarenta clasificados y un campeón mundial, no brinca uno de a de veras que le pueda poner trabas al tapatío.

Son monitos de transistores, expresión del legendario cronista Ángel Fernández, varios con pequeños récords que hasta parecen insignificantes, y que además al mercado mexicano no lo inquieta, aficionados para quienes es lo mismo el estadounidense Caleb Plant, campeón mundial supermediano FIB, que los campeones mundiales semicompletos, los rusos Dimitry Bivol y Artur Beterbiev. A los tres les gana ''Canelo'', por lo que su pelea del próximo septiembre debe considerarse también de mantenimiento, como las dos anteriores, en las que enfrentó a oponentes, siendo decentes, de mediana calidad. Y aunque en el boxeo cualquier cosa puede suceder mientras el oponente se mantenga en la vertical, los presentados le podrían ganar a ''Canelo'' a través de un locazo. Vaya pobreza.

Ya se daba como hecho que ''Canelo'' enfrentaría a Plant, informó Notifight.com., le garantizaban al tapatío una bolsa por más de 40 millones de dólares, sin embargo, las negociaciones se cayeron.

Eddie Hearn, director de Matchroom Boxing, considera que Saúl enfrentará al ruso Dimitry Bivol el 18 de septiembre, y la pelea será transmitida por la plataforma DAZN.

''Canelo'' es el taquillero en Estados Unidos, es el mandón, y puede elegir lo que mejor le convenga, su producto lo sigue vendiendo como pan caliente. No tiene necesidad de despeinarse. Así que, a olvidarse de romanticismos, esto es un negocio, el jalisciense no enfrentará en breve a Gennady ''GGG'' Golovkin, quien ya casi es cuarentón, y mucho menos al mazatleco Gilberto ''Zurdo'' Ramírez, ex campeón mundial supermediano y tercer semicompleto del mundo OMB, invicto en 42 peleas, ha noqueado a 28 adversarios.

En Estados Unidos consideran a ''Canelo'' como el mejor boxeador kilo por kilo del mundo, un pastel del que solo algunas migajas han recibido púgiles del elenco de Bob Arum, por ejemplo, el sabio anciano que está construyendo planes a lejos para el nieto de Muhammad Ali, Nico Ali Walsh, quien debutará en peso mediano a cuatro rounds el 14 de agosto. Arum, como otros promotores de las grandes ligas, quieren ponerle un hasta aquí, al imperio de Saúl ''Canelo'' Alvarez… Y por ahí estaré atisbando.