Jorge "Alacrancito" Torres, la época de oro del boxeo tapatío

"Jorge 'Alacrancito' Torres era un boxeador técnico, gran parte de su defensa la apoyaba en el movimiento de cintura, me tocó verlo en vivo varias veces, pero una en especial la guardo en mi memoria como si en este momento aún estuviera sentado en la butaca de la Arena Coliseo de Guadalajara, aquello fue espectacular, y ya han pasado cincuenta años", recordó esta semana Gustavo Castro Pérez, mi hermano, en charla con amigos.

Reunión de sexagenarios en la que el tema central era rock, de la invasión británica, Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath, de Los Rolling Stones, Los Beatles, por ejemplo, y de los estadounidenses Robert Johnson, B.B King, Jimi Hendrix, Ray Charles, James Brown, también por ejemplo. En instantes emergió el nombre del jalisciense Carlos Santana, las palabras de José "Chepe" Pulido Romero, fundador junto con su hermano Mario, de la legendaria banda de blues, Chester Blues Band, egresada del barrio de Analco, en la que por muchos años "El Chiva", Roberto González Vaca, fue el titular de la batería, fueron recordadas por uno de los amigos presentes, "B.B. King dijo en los años 1960, que con el único guitarrista que tocaría compartiendo escenario, que no fuera afroamericano, sería con Carlos Santana. Me lo dijo el 'Chepe' una noche de los años 1990 en el café D'Val".

El comentario fue el culpable para destapar el frasco de los aromas, frase del brasileño Ney Blanco de Oliveira: "1973, Santana se presentó en el Auditorio Benito Juárez de Zapopan —sigue Gustavo Castro Pérez— inicio de aquella década en la que había mucho rock en Guadalajara, capital nacional del rock, así la consideraban, y también había muchos boxeadores, fue la época de oro del boxeo de Guadalajara. En 1973 (10 de marzo), llevé a la Arena Coliseo, para su distribución entre los aficionados, la revista Coliseo Deportivo, que editaba mi padre, Héctor Castro y Castro, él me invitó a ocupar la butaca destinada a su revista, pegada al ring, fue un honor. La arena estaba llena, así la recuerdo, coreaban los aficionados el 'Alacrancito', 'Alacrancito', se enfrentó nada menos que a un boxeador que ganaba sus peleas con un golpe, el lacandón Romeo Anaya, pero "Alacrancito", no solo se quitó los fuertes puños del chiapaneco, sino que ganó la pelea, así la vi y así la vieron todos los presentes, pero los jueces apreciaron otra pelea, ganó Anaya, que llegaba como campeón mundial gallo, ese año noqueó y destronó al panameño Enrique 'Maravilla' Pinder. El "Alacrancito" no fue campeón mundial porque le faltó el punch que le sobraba a su hermano Efrén 'Alacrán' Torres. Aquella fue la época de oro del boxeo mexicano. Y también fui a ver a Santana al Auditorio Benito Juárez de Zapopan aquel año 1973"…

Y por ahí estaré atisbando.