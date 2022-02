Jalisco: semillero de deportistas… para la pose

En Jalisco nació y se formó Saúl Álvarez, “El Canelo”: el boxeador de mayor prestigio a escala internacional, libra por libra. Y pese a la crítica constante que se vierte en él, su crecimiento deportivo es indiscutible. Hoy es un referente a escala global y su nombre suena igual de fuerte en Juanacatlán que en Filipinas. Es, y no hay duda en ello, una historia digna de escribirse y un ejemplo a seguir para millones.

También en Jalisco nació y se formó Sergio Pérez, “Checo”, un as del volante en la Fórmula 1 que ha hecho historia como el primer piloto jalisciense en dominar el asfalto a cientos de kilómetros por hora con tal maestría como para levantar la bandera de los tres colores en el Gran Premio de Azerbaiyán, allá por junio de 2021. Hoy se encuentra en el cénit de su carrera y es uno de los rostros tapatíos más reconocidos a escala global por su dominio del asfalto.

Jalisco también es cuna de la clavadista Alejandra Orozco, quien a sus 15 años se trajo una medalla de plata de las Olimpiadas en Londres 2012, y dos años después fue por la de oro en los Olímpicos de la Juventud en China. Hoy, su récord en las competiciones olímpicas de Londres 2012 y Tokio 2020 es de cinco medallas. Una proeza nada sencilla de igualar y, como con los dos anteriores, una inspiración en vida.

El deportista jalisciense que actualmente acapara la atención de las masas y, en una irremediable consecuencia, de la clase política, se llama Donovan Carrillo, y la razón de su éxito radica en la grandeza de su hazaña: Un mexicano de 22 años pisó el hielo de una Olimpiada Invernal, 30 años después de que nadie lo hubiera logrado. Y no sólo eso: en su debut puso su nombre en el sitio 22 de los mejores patinadores artísticos en el mundo.

Los que saben de ese deporte destacan su salto cuádruple como la proeza que le ganó el respeto de México.

Y, como ocurre siempre que una historia de éxito trasciende fronteras, todos ellos recibieron el apoyo de las autoridades que hoy los vitorean. Por supuesto que las instituciones del Estado arroparon su carrera y los llevaron a donde hoy se encuentran.

Porque claro que en Jalisco existe una academia de boxeo de altísimo rendimiento, una pista de entrenamiento de Fórmula 1, una escuela nacional de clavados en Zapopan y una pista de patinaje artístico de primerísimo primer nivel.

¿O no?

La realidad es que no. La realidad es que no hay dos o más “Canelos” Álvarez, no hay dos o más “Checos” Pérez ni dos o más Alejandras Orozcos, debido al desinterés de la clase política en forjar y detonar el talento deportivo; en su evidente apuesta por explotar políticamente a quienes se ganaron un espacio en la historia por mérito propio, mientras ignoran el semillero que, bien arropado, multiplicaría los íconos deportivos internacionales… y con todas las buenas noticias que esto trae en consecuencia.

Hoy, el Gobierno de Jalisco nombra a “Checo” Pérez embajador de este Estado ante el mundo y le paga 25 millones de pesos para que promocione a la Entidad, pero poco hace para que exista un segundo o un tercer “Checo” Pérez. Con la gloria en la espalda, el automovilista recibe hoy lo que sí necesitaba hace años, cuando incursionó en un deporte al que hoy, incluso con él como referente, todavía ninguna autoridad apuesta.

La historia es igual o peor con Donovan Carrillo, quien ahora sí es una medalla digna de aplaudir para el Gobierno de Jalisco.

Hoy su logro sí merece aplausos y promesas de nuestras autoridades pese a que él ha centrado su entrenamiento en Guanajuato porque aquí no existe una sola pista medianamente digna para practicar el patinaje artístico.

Presumir por pose, explotar la imagen y permitir que las nuevas figuras se forjen solas. Esa es la tragedia de las autoridades mexicanas en materia deportiva, quienes envueltas en un halo de cínica sinceridad, han eternizado la lógica conformista de sacar bono de quien ya está arriba, y poco menos que nada por quienes pueden ocupar ese espacio con un poco de apoyo de las autoridades constituidas, precisamente, para que los Canelos, Checos y Orozcos se cuenten por montones.

Y por eso, tanto en salud como en seguridad; en medio ambiente como en educación… y en trabajo como en deporte, Jalisco y México entero ocupan el lugar que se merecen en el medallero olímpico internacional.