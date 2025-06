“It’s time for peace”: ¿Trump?

Nadie se puede decir engañado con el ataque estadounidense a las instalaciones nucleares de Irán, porque entre jueves y viernes de la semana pasada el presidente Donald Trump dijo muy claramente: “Puede que lo haga, puede que no”, y luego, en otra intervención ante la prensa, advirtió que “nadie sabe lo que voy a hacer”, indicando que en las próximas dos semanas tomaría una decisión. La verdad de las cosas es que, cuando hizo esa declaración, la decisión ya estaba tomada, los bombarderos ya estaban en el aire y solo estaba dando tiempo a que llegaran a sus objetivos.

La acción unilateral salida desde la Oficina Oval, antes de que llegara al Situation Room —centro de operaciones de alta tecnología y comunicaciones ubicado en el ala oeste de la Casa Blanca—, donde lo esperaba su gabinete de seguridad, le ha provocado reacciones adversas a nivel mundial. Empezando por los iraníes, quienes, en voz del portavoz del Ministerio del Exterior, Esmail Baghaei, dijeron que “la diplomacia ha sido traicionada”, que lo que está provocando Trump es “una amenaza de acoso global” e informaron que “las consecuencias serán eternas”.

Pero también en Washington hay malestar por la decisión inconstitucional, porque muchas voces coinciden en que Trump, antes de ordenar el ataque, debió solicitar autorización al Congreso, quien es el que otorga la facultad exclusiva para declarar la guerra o involucrarse en ataques en contra de otros países, por lo que consideran ilegal la iniciativa presidencial. Por supuesto, hay quienes defienden la medida ordenada por Trump, como fue el caso del vicepresidente JD Vance, quien dijo que el mandatario “tiene autoridad clara para actuar y prevenir la proliferación de armas de destrucción masiva”, mientras que el secretario de Estado, Marco Rubio, estableció incongruentemente que “esto no es una guerra contra Irán”. (¿?)

El senador demócrata Bernie Sanders, uno de los políticos más influyentes y respetados en el Capitolio, señala que la orden de ataque de Trump “es tan flagrantemente inconstitucional que todos saben que la única entidad que puede llevar a este país a la guerra es el Congreso de los Estados Unidos. El Presidente no tiene ese derecho”, mientras que el congresista republicano de Kentucky, Thomas Massie, indicó que el principio otorgado única y exclusivamente al Congreso “fue vulnerado por la decisión política y unilateral del Ejecutivo”.

Después de la provocación —con el ataque y sin apelar a la diplomacia— de Donald Trump, donde parodió al exinquilino de Palacio Nacional en México con aquello de “A mí no me salgan con que la ley es la ley”, ayer, ante la reacción de Irán de atacar la base militar estadounidense en Qatar, descaradamente contestó con un “It’s time for peace —Es tiempo de paz—” (¿Trump?), sugiriendo que no planeaba tomar represalias, ofreciendo simbólicamente una rama de olivo —símbolo de paz y buena voluntad— y diciendo que Israel e Irán habrían acordado una tregua y que la “guerra entre ambos países habrá terminado”.

Al final de cuentas, a Trump le “valió…” lo que dice la Constitución sobre sus atribuciones, es falso que la guerra haya terminado y, seguramente, habrá represalias por el ataque a la base militar en Qatar. Y si no, al tiempo.

¿Usted qué opina?