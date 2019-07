Isaac y Mercurio

He aquí varios puntos esenciales -con todo y Mercurio retrógrado-. En Jalisco están pasando cosas importantes… muy… como “Despertares Impulsa” que se realiza en este momento en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Hoy celebro que Isaac Hernández esté en este ciclo de emprendimiento creativo que se antoja de mucho peso y que en su programa ha incluido clases, talleres, audiciones, etcétera, de gran nivel y para algunos de ellos se han invitado personajes tapatíos de gran renombre como Karla Castañeda y Giovanna Raynaud. Ambas dignas representantes en áreas como la animación y el teatro musical respectivamente. Además, y hay que acotarlo, “Despertares Impulsa” es gratuito, o sea, es pa’ todos. Aunque no siempre soy fan de los eventotes, celebro que el gobierno de Jalisco -y la Universidad de Guadalajara, por supuesto- hayan logrado soportar (a última hora) económicamente la realización de esta edición. Y digo “de última hora” porque tal parece que “las condiciones” del apoyo federal a este evento, pues “cambiaron”. Isaac en rueda de prensa señaló que él y la productora que lo respalda van a irse “a taquilla” con la función de gala de “Despertares” en el Auditorio Telmex. Así pues, después de esto, el proyecto se detiene hasta nuevo aviso, cosa que el bailarín había comunicado en mayo pasado…

Yo desconozco si el gobierno federal a nivel cultural tiene -por lo menos pronto- alguna buena noticia. Personalmente entiendo que se revisen manejos administrativos previos, que se reconsideren puntos, que existan crisis antifonca, pero que no exista una señal clara, una sola de qué concepto se tiene de cultura en los altos mandos de este país y qué proyectos hay para promoverla y dinamizarla… me seguiré sintiendo angustiada (y no es sólo Mercurio Retrógrada). La condición de Isaac -un artista emprendedor que se arriesga solo- no es nueva, pero sorprende que ni siquiera él que lo ha logrado todo, sea escuchado como se debe. Si esto le pasa a Isaac que además ha generado un proyecto que funciona por y para México… ¿qué podemos esperar los demás?

Mientras en este país no entendamos que para generar espíritu, riqueza y recursos tenemos que dinamizar lo que YA SOMOS: potencia cultural, diversidad artística, recursos naturales, jóvenes de oro en el deporte, la ciencia… No vamos a salir del hoyo. La Madre Teresa de Calcuta recomendaba poner el acento en lo que sí somos y no generar marchas “en contra” de la guerra, sino a favor de la paz, esta idea me remite a un México millonario en recursos, identidad, diversidad y expresión artística, cultura, misticismo… ¿Entonces? ¿Lo podemos ver? ¿Somos conscientes de esto? ¿Cómo esperamos salir de la pobreza sino sabemos ver el gran capital que es la cultura? Angustia. Mercurio Retrógrado.