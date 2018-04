Durante el Gran Premio de Australia fuimos testigo de un McLaren más competitivo y un emocionado Fernando Alonso, pero para competir por podios y victorias la escudería necesitará una gran cantidad de tiempo y un programa ambicioso de desarrollo para lograrlo.

Las potencias de Mercedes, Ferrari y Red Bull no van a renunciar a sus posiciones en la parte delantera del campo en cualquier momento pronto.

Se necesita un poco de intervención divina para McLaren para conseguir en el podio este año.

No me malinterpreten, no es imposible y con la victoria de Sebastian Vettel en Melbourne es evidente que la suerte sigue desempeñando un papel importante en el resultado final.

Lo que tenemos que recordar es que el McLaren de hoy no es el McLaren del pasado. Ahora es sólo otro equipo de F1, al igual que los otros que están luchando porque mejore de la posición de reposo del cuarto en el campeonato de constructores.

Al cambiar su proveedor de unidad de potencia a Renault, McLaren ha puesto en una situación comparable a los trabajos del equipo Renault y Red Bull, por lo que es bueno como una medida de su competitividad chasis.

Pero si uno mira hacia atrás, la razón de ir con Honda en el primer lugar fue para dar la oportunidad de convertirse en un equipo dominante que pudiera amenazar a Mercedes y Ferrari.

McLaren sintió que el ser simplemente otro cliente de Mercedes, Ferrari o Renault nunca iba a ponerlo en una posición lo suficientemente buena como para ganar campeonatos, por lo que tenía que hacer algo diferente.

Por desgracia, McLaren —en cuanto a la gestión y como compañía— se vino abajo durante ese proceso y ahora tiene que empezar desde cero.

Para el futuro en el corto plazo le auguro a la escudería británica un par de temporadas mejorando en pista y acumulando la confianza necesaria tanto por sus pilotos como todo el personal que trabaja tras bambalinas.

McLaren es una institución dentro del serial y si las cosas mejoran, aunque sea un poco en 2018, seguramente podrán conseguir un patrocinador dispuesto a aportar los recursos necesarios para continuar desarrollando y mejorando.

Si algo aprendimos de Australia es que por lo menos Fernando Alonso está feliz de regresar a la competencia y su emoción demuestra que el piloto tiene todavía la ambición y disciplina necesarias para permanecer en la cima del deporte un par de años más.

Preguntas y comentarios @desdepista